בעקבות פיגוע הירי הקטלני שהתרחש אתמול (ראשון) באירוע הדלקת נר ראשון של חנוכה באוסטרליה, פרסמו שורה של מדינות וגופים רשמיים בעולם הערבי גינויים חריפים. יחד עם זאת המדינות נמנעו מלהזכיר ספציפית את נושא האנטישמיות, והפגיעה ביהודים.

נשיא לבנון ז'וזף עאון היה המנהיג הראשון בעולם הערבי שגינה את הפיגוע. "ערכים אנושיים ובראשם הזכות לחיים הם עקרונות אוניברסליים וקבועים, שאינם נתונים לשיקול דעת, גחמות או פרשנות סלקטיבית", הוא הדגיש. "כפי שאנחנו מגנים ודוחים פגיעה בכל אזרח חף מפשע בעזה, בדרום לבנון או בכל אזור אחר בעולם, כך על פי אותו עיקרון וחובה, אנחנו מגנים את מה שקרה בסידני".

איחוד האמירויות מסרו באמצעות משרד החוץ הודעה שבה גינו את המתקפה בחריפות, הדגישו את דחייתו המוחלטת של טרור ואלימות מכל סוג, והעבירו תנחומים למשפחות ההרוגים ואיחולי החלמה לפצועים. גם ערב הסעודית פרסמה הצהרה רשמית שבה הביעה זעזוע מהאירוע, גינתה את הירי והדגישה את עמדתה העקרונית נגד פגיעה באזרחים חפים מפשע, תוך הבעת תנחומים לממשלת אוסטרליה ולעם האוסטרלי.

בחריין הצטרפה לגינויים והדגישה בהודעת משרד החוץ שלה את התנגדותה לכל צורות הטרור והאלימות, לצד מסר של הזדהות עם הנפגעים וקרוביהם. עומאן פרסמה אף היא הודעה שבה הביעה צער עמוק על אובדן חיי אדם, חזרה על מחויבותה לעקרונות של סובלנות ודו־קיום בין עמים ודתות, וקראה לדחיית הקיצוניות והאלימות.

גם קטאר וירדן הביעו גינוי רשמי לפיגוע, תיארו אותו כמעשה חמור הפוגע באזרחים, והדגישו את תמיכתן באוסטרליה ובמאמצים הבינלאומיים למאבק בטרור.

משרד החוץ האיראני פרסם "גינוי", וטען כי "טרור והרג בני אדם בכל מקום בו בוצעו נדחים ומגונים". נציין כי איראן חשודה כמי שעומדת מאחורי הפיגוע האכזרי.

מועצה של אימאמים באוסטרליה (Australian National Imams Council), שמייצגת מוסלמים מקומיים, פרסמה גם היא גינוי רשמי. המועצה תיארה את הירי כמעשה “נורא” המנוגד לתורות האיסלאם, תוך קריאה לאחדות, חמלה וסולידריות עם הקורבנות.

בארץ, חבר הכנסת איימן עודה כתב ברשתות החברתיות: "״אור אפשר להעלות, חושך אי אפשר להעלות״, כתב צמח צדק, הרבי השלישי של חסידות חב”ד. אני משתתף בצערם העמוק של הקהילה היהודית באוסטרליה, ושל קהילת חב״ד. מאחל לכולם חנוכה מלא אור, גם ברגעים החשוכים ביותר".