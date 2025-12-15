רשת ABC האוסטרלית דיווחה הלילה (בין ראשון לשני, שעון ישראל) כי נאוויד אכרם, אחד מהמחבלים שביצעו את הפיגוע בסידני, היה תחת מעקב של ASIO - ארגון השב"כ האוסטרלי.

על פי הדיווח, כבר לפני שש שנים החל ה-ASIO לפקח אחריו על רקע קשריו לחולייה של מחבלים של דאע"ש באוסטרליה.

באוסטרליה דווח כי ראש השב"כ המקומי הודה בתדרוך לעיתונאים כי נאוויד אכרם אכן היה מוכר לסוכנות המודיעין.

צוות החקירה שהוקם על ידי השב"כ האוסטרלי ומשטרת אוסטרליה סבור כי אכרם ואביו - שביצעו את הטבח הרצחני - נשבעו אמונים לארגון הטרור דאע"ש לפני שיצאו לבצע את הטבח במסיבת החנוכה.

כמו כן, כך על פי הדיווח, בחיפוש במכוניתם של האב ובנו המחבלים נמצא דגל של דאע"ש.

על פי הדיווח ב-ABC, בשנת 2019 החל ארגון המודיעין האוסטרלי לעקוב אחרי נאוויד אכרם על רקע קשריו עם המחבל אייזיק אל-מטרי שהכריז על עצמו כמפקד דאע"ש באוסטרליה.

יצוין כי אל-מטרי נעצר ב-2019 ובימים אלו הוא מרצה עונש מאסר של 7 שנים בכלא.

בטבח הנוראי נרצחו 15 ממשתתפי מסיבת החנוכה של חסידות חב"ד באוסטרליה, בין הנרצחים גם שליח חב"ד שלאנגר הי"ד.