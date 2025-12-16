ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו נשא אמש (שני) דברי חיזוק, לרגל חג החנוכה, בפני מאות תלמידי ישיבת 'אור ישראל' בפתח תקווה.

במהלך דבריו התייחס ראש הישיבה לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות כשברקע נמשכים מעצרי תלמידי הישיבות שהוגדרו כ'עריקים'.

בפתח דבריו אמר הגר"ד לנדו: "בימי החנוכה יש מצוה של הדלקת נרות, יש מצוה של הלל, יש קריאת התורה, אבל יש מצוה שהיא תמיד, תמיד, תמיד ללמוד אין זמן פטור מלימוד, ובחנוכה עוד יותר שהרי גזרו להשכיחם תורתך, תמיד להיות שקוע בלימוד, לא רק ללמוד אלא להיות שקוע בלימוד, מונח בלימוד, לשמוע מה שמלמדים אותכם, להיות שקוע בזה, התמדה בזה, שקוע בלימוד כך הזמן, חוץ מיום אחד בשנה תשעה באב שיבטל במהרה בימינו".

"ללמוד וללמוד", הוסיף ראש הישיבה בהתייחסות לגזירת הגיוס: "אין זמן שפטור מלימוד, להיות שקוע, להיות מתמיד. שאר הדברים זה הבל הבלים, ועכשיו רוצים להעביר מחוקי רצונך, אנשים כאן אצלנו רוצים לבטל מהלימוד, רודפים אותנו ואנחנו מקווים בעז"ה שהכל יהיה כחלום יעוף, כענן כלה, הכל יפרח ובמהרה רק נלמד ונלמד ונעסוק בלימוד".

הגר"ד פנה לתלמידי הישיבה: "להיות שקוע בלימוד ולשמוע מה שמלמדים אותכם ומדריכים אותכם הרבנים, ותדעו שרק זה האושר היחידי, אין דבר אחר בעולם, אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו לומדים תורה. יהי רצון שנלמד כסדר עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן".