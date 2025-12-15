במסיבת חנוכה המסורתית שנערכה אמש (ראשון) בישיבת סלבודקה בבני ברק בראשות מנהיגי הליטאים ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש, לרגל הדלקת הנר הראשון של חנוכה התחוללה דרמה מאחורי הקלעים שנחשפת כעת לראשונה ב'כיכר השבת'.

על פי המסורת הנהוגה בישיבה מזה דור, שרים במהלך מסיבת חנוכה את השיר "זֵדִים הֱלִיצֻנִי עַד מְאֹד מִתּוֹרָתְךָ לֹא נָטִיתִי", בהתלהבות ובהתרגשות רבה.

גם אמש מאות מבחורי הישיבה שרו את השיר, אך לפתע התחוללה דרמה, כאשר ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, הורה למקורביו לשנות את מילות השיר.

ראש הישיבה הסביר לתלמידים, כי מי שמוגדרת היום "זדים", היא היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שמתנכלת באופן תדיר וממושך לעולם התורה.

ולכן, הורה הגר"ד לנדו לבחורים לשנות את המילה "זדים" בשיר ל"זדות", ולכוון על היועצת המשפטית לממשלה, כדי שמזימותיה נגד עולם התורה - ייכשלו, ולהצהיר שלמרות הרדיפה הנמשכת, "מתורתך לא נטיתי".

הבחורים שינו מיד את מילות השיר והשירה עם המילה החדשה הרקיעה שחקים ונמשכה דקות ארוכות, כשהסיפור הופך לשיחת היום בגבעת הישיבה.

כזכור, גם במהלך עצרת המיליון שנערכה בכניסה לירושלים, ראש הישיבה הגר"ד לנדו, הרים את ידו במחאה כאשר הזכירו את היועמ"שית בעת הקראת החלטות העצרת נגד מערכת המשפט.