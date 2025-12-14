עם ישראל החל היום לציין את שמונת ימי החנוכה, זכר לנס שעשה לנו בימים ההם בזמן הזה. בכנסת ישראל - אך גם בלב שטח אויב, כך נראית מצוות הדלקת הנר בתמונות.

יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, הדליק נר ראשון של חנוכה באירוע חגיגי במשכן, יחד עם אורח הכבוד, נשיא בית הנבחרים של פרגוואי, ראול לטורה ועם הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי ז"ל, אשר נחטף ונרצח בשבי החמאס.

היו"ר אוחנה פתח את האירוע בהתייחסו לפיגוע הירי באוסטרליה : "מתקפת הטרור הנוראית בסידני, שכוונה נגד יהודים שחגגו את חג החנוכה, הוא פשע אנטישמי מתועב ומחריד.

בכל מקום שבו לא מתעמתים עם אנטישמיות באופן ישיר, היא תהפוך לטרור נגד יהודים. הזמן הנכון ביותר לפעול כנגדה היה כשהיא התחילה, והיא התגברה באוסטרליה בשנים האחרונות.

רק אתמול זכינו להוריד השאולה עוד אחד ממנהיגי הטרור של חמאס, ראאד סעד, שעוד בשנותיי בשירות הביטחון הכללי פעלנו כדי לשים עליו את ידינו.

המציאות במזרח התיכון השתנתה לטובתנו, ומלחמתנו בגוליית בן שבע הזרועות, הסתיימה שוב - בניצחונו של דוד. אור המכבים - גבר על החושך.

ולצד האור והתקווה, לא נשכח שלוחם היס״מ רן גואילי טרם הושב. חמאס מפר את ההסכם פעם אחר פעם, ואנו מחוייבים לקיומו במלואו - כולל פירוק החמאס מנשקו".

נשיא בית הנבחרים לטורה, אמר: "ישראל לא נלחמת רק עבור עצמה, אלא עבור העולם החופשי כולו.

אנחנו תומכים בכם מעל כל במה אפשרית בעולם ובכל הצבעה בין לאומית. פרגוואי תמשיך לתמוך בישראל, גם אם נעמוד איתכם לבד.

אנחנו אבלים ושולחים תנחומינו לקהילה היהודית באוסטרליה על אירוע הטרור הנורא.

אנחנו עדיין מאמינים בניצחונות כנגד כל הסיכויים, כמו המכבים".

לטרה סיים את דבריו בעברית, במילים "עם ישראל חי".

במהלך האירוע, העניקו היו"ר אוחנה והנשיא לטורה תעודות הוקרה לחמישה אנשים שבלטו בשנתיים האחרונות במעשיהם למען החברה ובתרומתם לערכי התקומה והחוסן הלאומי:

אמי אביב- אימו של רב סמל ראשון במילואים עידו אביב ז"ל, מאמן ומחנך ימי, אשר נפל בקרב ברצועת עזה. הקימה את המיזם "לב הים של עידו", המעניק חוויית גלישה לִילדים עם צרכים מיוחדים.

רס"ב (מיל.) און ארביב- בן 49, השתתף ב-3 סבבי לחימה במשך למעלה מ-280 ימי מילואים. נפצע קשה מרימון בעת שניסה לחלץ את גופות ארבעת חבריו שנפלו בקרב.

חן משה מזרחי- השתתף בפינוי מבלים ופצועים רבים במתחם הנובה בעודו פצוע, ובכך הציל את חייהם של רבים.

שמיל אלחזוב, בן 32 מִכְּפר סבא, ו אודי רוזנבלט , בן 31 מברוכין- משרתים במילואים בכוח הפינוי של חטיבת גולני.

היום לפני שנתיים, בערב נר ראשון של חנוכה, בשג'עייה, פינה הכוח לוחמים מטנק בוער שנפגע מטיל נ"ט.

במהלך הפינוי ביצע הכוח פרוצדורות מצילות חיים תוך כדי תנועה לעבר מסוק הפינוי, תחת אש ובתנאים קשים.

כך נראית ההדלקה של צה"ל - והדלקת הנרות ממשכן הכנסת: