לְךָ נָאֶה לְשַׁבֵּחַ לְמַעַן יְזַמֶּרְךָ כָבוֹד | עטור בהוד: צפו בהדלקת נר ראשון של חנוכה אצל הרבי מדארג עטור בהוד והדר נכנס הרבי מדארג אל היכל בית מדרשו עם שקיעתה של חמה בליל ראשון של חנוכה, והעלה שלהבת האש במנורת הכסף המוהדרת שהוצבה אחר כבוד בפתח חדרו, תוך שהמוני החסידים חוזים בנועם זיו עבודתו | בהמשך ערך הרבי טיש לחיים | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:30