כיכר השבת
צפו בתיעוד

שבוע לאחר השמחה הגדולה | החסידים התאספו שוב, והרבי חילק דגים 

קהל רב של חסידי ואוהדי בית צאנז ז'מיגרד השתתפו בליל כ"א כסלו בטיש הילולא שערך האדמו"ר מצאנז ז'מיגרד, בבית מדרשו בבני ברק לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו האדמו"ר בעל ה"ביכורי חיים" זצוק"ל | החסידים, שהתאספו לפני שבוע לחגוג שמחת אירוסי בנו האחרון של האדמו"ר זצ"ל, הגיעו שוב, וזכו לקבל שיריים מהדגים מידי הרבי | במהלך ההילולא האציל הרבי ברכת קודש לכל הנאספים, וכיבד את האדמו"רים  מטמעשוואר ומחוג חתם סופר לשאת דברים |  בטיש שולבה גם שמחת הוואכט נאכט לרגל הולדת הנכד לבעל ההילולא, בן לחתנו רבי מרדכי מוזס | בסיום הטיש עלה האדמו"ר בראש קהל חסידים לפקוד את הציון הקדוש במרומי הר הזיתים בירושלים (חסידים)

הילולא קדישא בצאנז ז'מיגרד (צילום: יהודה פרקוביץ)
כיכר השבת
