קוּמִי רֹנִּי בַלַּיְלָה

באישון ליל בחדרו של האדמו"ר מצאנז | כך חגגו שמחת אירוסי הנכדה הכלה

במעון קודשו של האדמו"ר מצאנז בקריית צאנז בנתניה, נחוגה אמש באישון ליל שמחת הווארט לרגל קשרי השידוכין לנכדת האדמו"ר, הכלה בת לבנו הגה"צ רבי אברהם הלברשטאם אב"ד קרית צאנז טבריה והגלילות, חתן האדמו"ר מסטרופקוב, עב"ג החתן בן הרב ישראל למברגר, בן הגה"צ גאב"ד מאקאווא, וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ | השמחה נחוגה בקרב בני המשפחה, ובימים הקרובים תיערך השמחה הגדולה בהשתתפות כל החסידים במרכז החסידות (חסידים) 

שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מצאנז (צילום: א.פ)
