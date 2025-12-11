מספר אזרחים ישראלים חצו את הגבול אמש (רביעי) לרצועת עזה. כוחות שהוקפצו לנקודה השיבו אותם לארץ, והם הועברו לידי המשטרה. כעת מתברר מה הם חיפשו שם.

על פי הודעת ארגון חוננו, מדובר באזרחים ישראלים פעילי ימין, שחצו את גדר הגבול עזה בקריאה להקמת התיישבות ב"תחומת הצפונית" על חורבות הישוב ניסנית.

עשרה פעילים נעצרו ונלקחו לתחנת משטרה. הבוקר (חמישי) יעלו הפעילים לדיון בבית משפט השלום באשקלון.

מדובר צה"ל נמסר אמש כי "לפני זמן קצר, מספר אזרחים ישראלים חצו את הגבול משטח ישראל לרצועת עזה".

על פי הדובר, האזרחים היו במעקב מתמיד של תצפיות צה"ל. "כוחות שהיו במרחב קפצו לנקודה והחזירו אותם לשטח הארץ", נמסר בהודעת הדובר. "האזרחים הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל".

הדובר הוסיף כי "צה״ל מדגיש כי כל כניסה למרחב לחימה אסורה, מסכנת את האזרחים ומפריעה לפעילות כוחות צה"ל במרחב".

ליישב את עזה, מה הם רוצים?

בכנסת התקיים לפני מספר חודשים כנס שבו הוצגה לראשונה תכנית מעשית ומפורטת להתיישבות יהודית מחודשת ברחבי רצועת עזה. את הכנס יזמו סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) ויו"ר ועדת המשנה לענייני יו"ש ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית), בשיתוף תנועת נחלה.

הכנס נערך בהשתתפות שרים, חברי כנסת, ראשי מועצות, אנשי ביטחון מעוטף עזה, משפחות שכולות, נציגי משפחות החטופים, אנשי מקצוע ומכוני מחקר. המשתתפים הציגו תכניות אופרטיביות שגובשו בחודשים האחרונים, הכוללות מודלים לוגיסטיים, משפטיים, ביטחוניים וחברתיים לביסוס אחיזה יהודית קבועה ברצועה.

חבר הקבינט, השר בצלאל סמוטריץ חשף בפני הנוכחים כי בשיחה שהוא קיים עם הרמטכ״ל רב אלוף אייל זמיר, הביע זמיר כי צריך לספח ביטחונית את התוחמת הצפונית ברצועה.

במרכז הכנס הוצגה תכנית אב להתיישבות יהודית בחבל עזה, שגובשה על ידי תנועת "נחלה" בשיתוף מהנדסים ואנשי מקצוע. התכנית מחברת את חבל עזה כחלק אינטגרלי ממרחב הנגב המערבי, תוך שילוב חזון התיישבותי מעשי ומקיף. המהנדסת האזרחית ליטל סלונים, חברת הנהלת "נחלה", אשר הובילה את התכנון יחד עם מהנדס שעיה מגל מחברת מגל הנדסה הציגה את התוכנית בפירוט במהלך הכנס.

בתוכנית הוצג מהפך תכנוני חסר תקדים - החזרת חבל עזה לריבונות ישראלית מלאה והפיכתו לאזור מפותח וחדשני, הכולל מגורים למאות אלפי תושבים זאת לצד חקלאות מתקדמת, נמל, שדות תעופה, אזורי תעשייה, אוניברסיטאות, קופות חולים ומתחמי תיירות לאורך החוף.

התוכנית מבוססת בין היתר על הריסות רצועת עזה הנוכחית בעקבות מלחמת חרבות ברזל ומציגות אותה כנקודת פתיחה לבנייה מחדש של המרחב כולו, במודל של "ריסטרט מדיני". התוכנית מתארת חלוקה מחודשת של הרצועה לנפות אזרחיות (כגון נפת רפיח, נפת חאן יונס ונפת חוף עזה), עם הקמת עוגנים תשתיתיים ואזוריים שישנו את פני דרום הרצועה כולו.

עיקרי התוכנית הם הקמה של כ-850 אלף יחידות דיור, שדה תעופה בינלאומי, רכבות תחתיות, קווי מטרו, כבישים סולאריים ורחפנים אוטונומיים, ונמל ימי חדש שיחבר את חבל עזה לציר היבשתי של הודו ואירופה ויהפוך אותו לשער סחר גלובלי.

בנוסף, יתקיימו לפי אדריכלי התכנית אזורי סחר חופשי בבורסה, במטבעות קריפטו, פינטק, וכן קיום מרכזי כנסים ומתחמי הייטק. כמו כן תתקיים חקלאות מתקדמת בדרום הרצועה עם פארקי מחקר, טיהור מים, ואגירת אנרגיה, ויוקם אי מלאכותי מול חופי עזה על בסיס פסולת המלחמה כאמור - שישמש למסחר ותיירות.

עוד נאמר בדיון כי מימוש התוכנית יתבצע לאורך 15 שנה, בשיתוף גופים ישראליים ובינלאומיים. בטווח הקצר של שלוש השנים הקרובות יפונו ההריסות ויחלו עבודות התשתית, בארבע השנים שלאחר מכן ייבנו התחבורה, השכונות והמתחמים המרכזיים, ובטווח הארוך יושלמו אזורי הסחר, האי המלאכותי והיישובים החדשים.