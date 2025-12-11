כיכר השבת
שמחת אירוסי בת זקוניו של כ"ק האדמו"ר מקאסאן שליט"א מבית שמש 

שמחת אירוסי בת זקוניו של האדמו"ר מקאסאן, מבית שמש, חתן הרה"ק מתולדות אהרן זי"ע | החתן - משה הורונצ'יק, בן הרה"צ ר' שמעון נתן נטע הורונצי'ק, ראש כולל תורת חיים 

צפו בגלריה מרהיבה מתוך שמחת אירוסי בת זקוניו של האדמו"ר מקאסאן מבית שמש, חתן הרה"ק מתולדות אהרן זי"ע, עב"ג החתן משה הורונצ'יק הי"ו, בן הרה"צ ר' שמעון נתן נטע הורונצי'ק, ראש כולל תורת חיים, בן הגה"צ רבי מנחם הורונצ'יק מלעלוב וחתן הגה"צ רבי מתתיהו דייטש, גאב"ד רמת שלמה.

בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)
בשמחת האירוסין (צילום: נ. הס)

