שמחת אירוסי בת זקוניו של כ"ק האדמו"ר מקאסאן שליט"א מבית שמש 

צפו בגלריה מרהיבה מתוך שמחת אירוסי בת זקוניו של האדמו"ר מקאסאן מבית שמש, חתן הרה"ק מתולדות אהרן זי"ע, עב"ג החתן משה הורונצ'יק הי"ו, בן הרה"צ ר' שמעון נתן נטע הורונצי'ק, ראש כולל תורת חיים, בן הגה"צ רבי מנחם הורונצ'יק מלעלוב וחתן הגה"צ רבי מתתיהו דייטש, גאב"ד רמת שלמה.
