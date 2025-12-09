הרבי הנגיד מהורדנקא חיתן, עשרות אדמו"רים לצד המוני גבאי צדקה נהרו לשמחה
קהל המונים נהרו בסוף שבוע האחרון לשוש ולשמוח בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר הנגיד מהורדנקא שנערכה בעיר התורה והחסידות בני ברק | בשמחה בלטה השתתפותם של עשרות אדמו"רים ורבנים לצד המוני גבאי צדקה מכל רחבי ארה"ק | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
העיירה החסידית טאהש שבקנדה לבשה חג בשבוע שעבר, כאשר אלפי חסידים מכל רחבי העולם הגיעו לשוש ולשמוח בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר, הכלה, בת לבנו הגה"צ רבי אברהם יודא לאווי, החתן המיוחס הוא בנו של הרה"ג ר' יושע בעריש לאנדא, בן גאב"ד עדעלין קערעסטיר וחתנו של האדמו"ר מזוטשקא קאראקאס | במעמד החופה סידר הרבי חופה וקידושין, ולאחר חצות הלילה פיזז בעוז ריקודין קדישין לפני הכלה כשהוא אחוז שרעפי קודש (חסידים)
לרגל הילולא קדישא של הרה"ק המגיד ממעזריטש, ערך נכדו, זקן אדמו"רי רוז'ין בבני ברק, האדמו"ר מוואסלוי, את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו | טרם התחלת הטיש העלה הרבי נר זכרון, בהמשך נשא אמרות קודש במשנתו הסדורה של בעל ההילולא (חסידים)
האדמו"ר מסאדיגורה ששהה בשבוע האחרון לביקור חיזוק בארה"ב, חזר בראשית השבוע לארץ, ואמש ערך את השולחן הטהור לרגל הילולת זקינו הרה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע | במהלך הטיש נשא הרבי אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
רבבות חסידי סאטמאר חגגו בשבוע שעבר בוויליאמסבורג את נישואי נינתו הבכירה של האדמו"ר, שמחת "דור רביעי" | השמחה שנחוגה בהשתתפות רבנים בכירים, נערך במערך לוגיסטי חסר תקדים ב'גרינהאוז קאמפלעקס' שהוכשר במיוחד | בשעות הקטנות של הלילה פיזז הרבי מצווה טאנץ לפני הכלה | צפו בתיעוד ענק ומיוחד (חסידים)
יו"ר בית הנבחרים האמריקאי מייק ג'ונסון ביקר אתמול אצל האדמו"ר מסקווירא. במהלך הפגישה הודיע לאדמו"ר שהוא פועל לארגן פגישה בין האדמו"ר לנשיא ארה"ב טראמפ | בחסידות עוקבים בדריכות האם גבולות השיכון יישברו לטובת ביקור אצל הנשיא? כל הפרטים, ותיעוד ענק (חסידים)
כמנהגו לפני כל חג ומועד, כינס האדמו"ר מזוטשקא את כלל חסידיו ואוהדיו בהיכל בית מדרשו בבני ברק, ועוררם בדברי חיזוק אמונה וביטחון לקראת ימי חג החנוכה | האדמו"ר הרחיב בדברים בסגולות קדושת הנרות, ובשגב ההכנה ע"י לימוד ספרי חסידות מתוך טהרה | צפו בתיעוד (חסידים)
סביב שולחנות ערוכים כל טוב התכנסו כלל חסידי ראחוב במרכז החסידות ברמת גן, לטיש הילולא שערך האדמו"ר במלאת כ"ז שנים להסתלקותו לשמי מרום של אביו האדמו"ר זצ"ל | במהלך הטיש הרחיב הרבי בדברי תורה במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות | כן ערכו פרחי החסידים סיומי מסכתות לזכר הרבי הנערץ בקדושים (חסידים)
ילדי תלמוד תורה 'דרכי אבות' צאנז בני ברק, חגגו ברוב פאר והדר מסיבת חומש | במעמד הנרגש שהתקיים באודיטוריום העירוני השתתפו זקני והורי התלמידים, ובראשם האדמו"ר מטעמשוואר שאף כובד לחלק את החומשים לצעירי הצאן (חסידים)
רגע לפני שעלה לבמה השבוע, שיתף הזמר אברהם פריד ברגע אישי שעבר עליו באירופה: שוטר ניגש אליו בתחנת הרכבת עם הארנק שלו. התברר שהוא שכח את הארנק קודם לכן, על הדלפק, בעת שקנה את הכרטיס | "שאלתי את השוטר, מאיפה ידעת שזה שלי?" | צפו (אנשים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נהרו בשבוע האחרון אל אולמי האנגר 11 בתל אביב, לחוג ולהשתתף בשמחת נישואי הכלה בת האדמו"ר מקוז'ניץ, אשר נישאה אל החתן בן הרה"ג רבי צבי הגר, רב קהילת 'עטרת צבי' בלונדון, ונכד האדמו"רים מסטראז'ניץ ואונגוואר זצ"ל | שיא השמחה נרשם במעמד מצוות טאנץ שנערך לאחר חצות, אז רקד האדמו"ר את הריקוד לפני בתו הכלה, אחוז שרעפים, כשהוא חגור באבנט קודש מירושת המגיד הקדוש מקוז'ניץ זי"ע (חסידים)
שניים מהאדמו"רים לבית ויז'ניץ יצאו במחאה חריפה נגד אלימות והקצנה בויז'ניץ מרכז, תוך שהם מעבירים ביקורת חריפה על שיטת החסידות בהפרדה משפחות ובניתוק בנים מאבותם | בתוך כך, הציבור מתבקש לעורר רחמי שמים מרובים לרפואת הרב צבי הירש טוסיג, שהובהל אמש שוב לבית החולים בעקבות הפציעות הקשות והאכזריות שספג בשבוע שעבר |האזינו להקלטת המחאה (חסידים)
האדמו"ר מקוזמיר השוהה בימים אלו בארה"ב, ערך שבוע שעבר סעודת הילולת לרגל הילולת זקינו האדמו"ר בעל ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זי"ע, יחד ש"ב האדמו"ר ממודז'יץ פלעטבוש | ביום שישי האחרון נצפה האדמו"ר צועד ברחובות בורו פארק כאחד האדם ללא ליווי של משמשים בקודש (חסידים)
המוני תושבי בני ברק נהרו במהלך השבת לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר מאלכסנדר ארה"ב, בתפילות ובעריכת השולחנות הטהורים | האדמו"ר המבקר בימים אלו בארה"ק חיזק את חסידיו בערי מושבותיהם במהלך השבוע האחרון | צפו בתיעוד מצאת השבת, מסעודה שלישית, הבדלה והרחת הנר כסגולה להינצל מרוחות רעות, והריקוד לפני ברכת הפרידה (חסידים)
בשב"ק האחרון ציינו בחצה"ק מודז'יץ את הילולת האדמו"ר בעל ה'אמרי שאול' זי"ע, שהסתלק לפני 78 שנים בשבת קודש | האדמו"ר שזכה להלחין כ-2,000 ניגונים במהלך חייו, היה המנהיג הראשון של השושלת לאחר השואה האיומה, ונפטר בעת שביקר בארץ ישראל בשנת תש"ח | צפו בתיעוד מצאת השבת בצל נכדו ממלא מקומו האדמו"ר ממודז'יץ (חסידים)
