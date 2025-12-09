כיכר השבת
הרבי הנגיד מהורדנקא חיתן, עשרות אדמו"רים לצד המוני גבאי צדקה נהרו לשמחה

קהל המונים נהרו בסוף שבוע האחרון לשוש ולשמוח בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר הנגיד מהורדנקא שנערכה בעיר התורה והחסידות בני ברק | בשמחה בלטה השתתפותם של עשרות אדמו"רים ורבנים לצד המוני גבאי צדקה מכל רחבי ארה"ק | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

המשגיח הגה"צ רבי דן סגל בריקוד עם האדמו"ר מהורדנקא (צילום: מ.א. נוימן)
ישראל אדלר מזמין את האדמו"ר מהורדנקא לריקוד לפני הכלה (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
הרה"צ רבי יצחק ישעי' הגר בשמחת בית הורדנקא (צילום: מ.א. נוימן)
האדמו"ר מהורדנקא בסידור קידושין (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
האדמו"ר מצאנז בשמחת בית הורדנקא (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
החיד"א וייס בשיחה עם אחיו האדמו"ר מהורדנקא (צילום: מ.א. נוימן)
האחים האדמו"ר מהורדנקא והגאון החיד"א וייס בשמחה (צילום: מ.א. נוימן)
האחים האדמו"ר מהורדנקא והגאון החיד"א וייס בשמחה (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
הרב שלום רוקח בשמחת בית הורדנקא (צילום: מ.א. נוימן)
הרב שלום רוקח בשמחת בית הורדנקא (צילום: מ.א. נוימן)
הרב שלום רוקח בשמחת בית הורדנקא (צילום: מ.א. נוימן)
הרב שלום רוקח בשמחת בית הורדנקא (צילום: מ.א. נוימן)
הרב שלום רוקח בשמחת בית הורדנקא (צילום: מ.א. נוימן)
האדמו"ר ביאלה פשיסחא בריקוד מצווה טאנץ (צילום: מ.א. נוימן)
החיד"א וייס בריקוד במצווה טאנץ (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)
האדמו"ר מהורדנקא בריקוד מצווה טאנץ (צילום: מ.א. נוימן)
שמחת בית הורדנקא - בוסטון - ביאלה פשיסחא (צילום: מ.א. נוימן)

בעל חסד ענק!
יצ
2
העיקר הילד מבעלז גם היה...
בעלזער חוסיד אמת
1
אדמור עשיר מאוד תורם מליונים כל שנה וכל מי שמבקש נותן בעין יפה מאוד.
נהוראי

