נאס״א הודיעה כי היא דוחה את משימת ארטמיס II שאמורה לשלוח ארבעה אסטרונאוטים למסע סביב הירח, לאחר שהתגלו בעיות במהלך ניסוי קריטי בטיל השיגור, ה-Space Launch System.

מנהלי המשימה קיימו במרכז החלל קנדי שבפלורידה חזרה מלאה על יום השיגור, המכונה "חזרה רטובה", כאשר מהנדסים זיהו דליפת מימן בבסיס הטיל. הסוכנות נאלצה להפסיק את הניסוי מעט אחרי חצות, כשנותרו כחמש דקות ורבע לסיום הספירה לאחור המדומה.

זמן קצר לאחר השעה שתיים בלילה הודיעה נאס״א כי תוותר על חלון השיגור של חודש פברואר, שתוכנן מיום שישי ועד 11 בפברואר, כדי לאפשר לצוותים לנתח את הנתונים ולקיים חזרה רטובה נוספת. כעת מכוונת הסוכנות לחודש מרץ כהזדמנות השיגור המוקדמת ביותר.

הדליפות הופיעו שוב ושוב

החזרה הרטובה נועדה לדמות את יום השיגור ולאפשר למנהלי המשימה להעריך את ביצועי המערכות ואת מוכנות הטיל. במהלך התדלוק הופסק התהליך פעמיים כדי לבדוק דליפות מימן בחלקו האחורי של הטיל.

למרות שהניסוי נמשך ובוצעו גם בדיקות בחללית אוריון שמותקנת בראש הטיל, הדליפות הופיעו שוב בדקות האחרונות של הספירה לאחור. נאס״א מסרה כי מערכות הטיל שאמורות לקבל שליטה בשלבים הסופיים לפני ההמראה עצרו אוטומטית את הספירה בעקבות עלייה בקצב הדליפה.

מנהל נאס״א, ג׳ארד אייזקמן, כתב כי הוא ציפה להיתקל באתגרים, והוסיף כי זו בדיוק מטרת החזרה הרטובה, לחשוף תקלות לפני הטיסה ולהגדיל את סיכויי ההצלחה ביום השיגור. לדבריו, הבטיחות נותרת בעדיפות עליונה עבור האסטרונאוטים, העובדים, המערכות והציבור, והסוכנות תשגר רק כאשר תהיה משוכנעת שהיא מוכנה למשימה ההיסטורית.

ארטמיס II תהיה הטיסה השנייה לחלל של טיל SLS וקפסולת אוריון, אך הפעם הראשונה שבה יישאו בני אדם. המשימה נחשבת שלב מרכזי בדרך ליעד של נאס״א להחזיר אסטרונאוטים אל פני הירח.