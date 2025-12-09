ימי חג היו נחלתם של מאות חסידי סאדיגורה המתגוררים בארה"ב, עם הופעתו הכבודה השנתית של מורם ורבם, האדמו"ר מסאדיגורה שבא לחון את פני קהילתו הרמה בעיר ואם בישראל לייקווד, שם מתנוסס בית מדרשו הגדול לתפארה במרכז העיר.

ביום שלישי לפנה"צ נחת האדמו"ר בארצות הברית, ופנה מיד אל בית האכסניא אצל הנגיד יהושע ברוקער, שם זכו חסידי סאדיגורה מניו יורק, להיכנס אל הקודש פנימה להיפקד בדבר ישועה ורחמים.

בערב הגיע האדמו"ר לביקור במעונו של האדמו"ר מסקולען, אשר קיבל את פני הקודש בהתרגשות רבה. בשיח צדיקים הרחיבו האדמו"רים אודות הקשר בין צדיקי בית סאדיגורה וסקועלן.

לכבוד האורח הרם, פצח האדמו"ר מסקולען בשירת 'אור זרוע לצדיק'. למחרת, ביום רביעי החזיר האדמו"ר מסקולען ביקור גומלין, שם ביקש מהנוכחים לצאת מהחדר, והגיש לפני האדמו"ר מסאדיגורה קוויטל עם שמו.

ביום חמישי הופיע הרבי בקהילתו הק' בלייקווד, שם קיבל האדמו"ר קהל עם קודש, והתפלל את התפילות עם קהל חסידיו.

גולת הכותרת של המסע הייתה השבת התאחדות הכללית של כלל חסידי סאדיגורה מארה"ב וקנדה, בהיכל ביהמ"ד הגדול בלייקווד.

בליל שב"ק זכו ערך האדמו"ר את השולחן הטהור מקידוש, כשבמשך שעות ארוכות התעלו החסידים והתושבים באור פני מלך, בראש המסובים נצפו נכדי האדמו"ר ה'עקבי אבירים' מסאדיגורה ועוד.

לאחר סעודה שלישית והבדלה עברו קהל החסידים לברכת פרידה לקראת שובו של האדמו"ר לארה"ק.

שעה קצרה טרם שובו של האדמו"ר, פיאר הרבי מסיבת חיזוק מיוחדת לאברכי כולל, שם ערך "שולחן לחיים" ונשא מדברות קדשו לחיזוק לימוד התורה. במעמד נכח גם הגאון רבי ירוחם אולשין, שהעניק לאדמו"ר מספריו וביקש לכתוב לו הקדשה אישית לכבודו של האדמו"ר.