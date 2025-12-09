כיכר השבת
האדמו"ר שהעניק קוויטל וראש הישיבה שכתב הקדשה: הרבי מסאדיגורה כבש את ארה"ב

ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאדיגורה בקרב מאות חסידיו המתגוררים בארה"ב | החסידים זכו להתחמם לאורו של האדמו"ר בימים נעלים שהיו עבורם כימי חג | האדמו"ר מסקולען נועד ביחידות עם האדמו"ר והעניק קוויטל כאחד החסידים | ראש הישיבה הגאון רבי ירוחם אולשין העניק לאדמו"ר סדרת ספריו תוך שהוא כותב הקדשה אישית בתוך הספר| צפו בתיעוד ענק ממסע הקודש (חסידים)

האדמו"ר מסאדיגורה בביקור בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)

ימי חג היו נחלתם של מאות חסידי סאדיגורה המתגוררים ב, עם הופעתו הכבודה השנתית של מורם ורבם, האדמו"ר מסאדיגורה שבא לחון את פני קהילתו הרמה בעיר ואם בישראל לייקווד, שם מתנוסס בית מדרשו הגדול לתפארה במרכז העיר.

ביום שלישי לפנה"צ נחת האדמו"ר בארצות הברית, ופנה מיד אל בית האכסניא אצל הנגיד יהושע ברוקער, שם זכו חסידי סאדיגורה מניו יורק, להיכנס אל הקודש פנימה להיפקד בדבר ישועה ורחמים.

בערב הגיע האדמו"ר לביקור במעונו של האדמו"ר מסקולען, אשר קיבל את פני הקודש בהתרגשות רבה. בשיח צדיקים הרחיבו האדמו"רים אודות הקשר בין צדיקי בית סאדיגורה וסקועלן.

לכבוד האורח הרם, פצח האדמו"ר מסקולען בשירת 'אור זרוע לצדיק'. למחרת, ביום רביעי החזיר האדמו"ר מסקולען ביקור גומלין, שם ביקש מהנוכחים לצאת מהחדר, והגיש לפני האדמו"ר מסאדיגורה קוויטל עם שמו.

ביום חמישי הופיע הרבי בקהילתו הק' בלייקווד, שם קיבל האדמו"ר קהל עם קודש, והתפלל את התפילות עם קהל חסידיו.

גולת הכותרת של המסע הייתה השבת התאחדות הכללית של כלל חסידי סאדיגורה מארה"ב וקנדה, בהיכל ביהמ"ד הגדול בלייקווד.

בליל שב"ק זכו ערך האדמו"ר את השולחן הטהור מקידוש, כשבמשך שעות ארוכות התעלו החסידים והתושבים באור פני מלך, בראש המסובים נצפו נכדי האדמו"ר ה'עקבי אבירים' מסאדיגורה ועוד.

    לאחר סעודה שלישית והבדלה עברו קהל החסידים לברכת פרידה לקראת שובו של האדמו"ר לארה"ק.

שעה קצרה טרם שובו של האדמו"ר, פיאר הרבי מסיבת חיזוק מיוחדת לאברכי כולל, שם ערך "שולחן לחיים" ונשא מדברות קדשו לחיזוק לימוד התורה. במעמד נכח גם הגאון רבי ירוחם אולשין, שהעניק לאדמו"ר מספריו וביקש לכתוב לו הקדשה אישית לכבודו של האדמו"ר.

