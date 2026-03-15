פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה ( צילום: דו"צ )

במבצע שאגת הארי, הכוחות מרוכזים בפעילות בעיקר בלבנון ובאיראן, אך גם בעזה, בצה"ל פעלו במהלך השבוע האחרון גם בעזה.

במהלך השבוע חוסלו 20 מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש. אחד מהמחבלים שחוסל על ידי כוחות אוגדה 98, היה סגן מפקד פלוגת הנוחבה של בית לאהיא שפשט למדינת ישראל ב-7 באוקטובר ובנוסף במסגרת הפסקת האש תכנן מתווה צליפה נגד כוחות צה״ל. כוחות אוגדת עזה (143) איתרו במרחב חאן יונס אתר לייצור רקטות של ארגון הטרור הג’יהאד האסלאמי הפלסטיני, באתר נמצאו רכיבים לייצור רקטות ואמצעים ששימשו את הארגון לירי לעבר שטח מדינת ישראל

השמדת תוואי תת-קרקעי במרחב רפיח ( צילום: דו"צ )

בעזה לא שכחו את מפעל הטרור, וכוחות צה"ל השמידו תוואי תת-קרקעי התקפי במרחב רפיח אשר שימש את ארגוני הטרור במרחב לניסיון הוצאת מתווי טרור נגד כוחותינו

כוחות אוגדה 80 יירטו רחפן שחצה ממזרח לשטח מדינת ישראל, בניסיון להבריח אמצעי לחימה. הרחפן נשא עליו תשעה אקדחים, שהועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.

אתר יצור רקטות שאותר במרחב חאן יונס ( צילום: דו"צ )

