כיכר השבת
הבכיר שחדר לישראל - חוסל

הגזרה בעזה לא שקטה | תיעוד מפעילות הכוחות והשמדת מפעל ייצור רקטות

כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול מזרחית לקו הצהוב לסיכול תשתיות טרור ולביצוע משימות הגנה במרחב | סקירה של הפעילות בשבוע האחרון ברצועה - במקביל למלחמה מול איראן | תיעוד (חדשות מלחמה)

1תגובות
פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה
פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה| צילום: צילום: דו"צ
פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)

במבצע שאגת הארי, הכוחות מרוכזים בפעילות בעיקר בלבנון ובאיראן, אך גם ב, בצה"ל פעלו במהלך השבוע האחרון גם ב.

במהלך השבוע חוסלו 20 מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש. אחד מהמחבלים שחוסל על ידי כוחות אוגדה 98, היה סגן מפקד פלוגת הנוחבה של בית לאהיא שפשט למדינת ישראל ב-7 באוקטובר ובנוסף במסגרת הפסקת האש תכנן מתווה צליפה נגד כוחות צה״ל.

כוחות אוגדת עזה (143) איתרו במרחב חאן יונס אתר לייצור רקטות של ארגון הטרור הג’יהאד האסלאמי הפלסטיני, באתר נמצאו רכיבים לייצור רקטות ואמצעים ששימשו את הארגון לירי לעבר שטח מדינת ישראל

השמדת תוואי תת-קרקעי במרחב רפיח
השמדת תוואי תת-קרקעי במרחב רפיח| צילום: צילום: דו"צ
השמדת תוואי תת-קרקעי במרחב רפיח (צילום: דו"צ)

בעזה לא שכחו את מפעל הטרור, וכוחות צה"ל השמידו תוואי תת-קרקעי התקפי במרחב רפיח אשר שימש את ארגוני הטרור במרחב לניסיון הוצאת מתווי טרור נגד כוחותינו

כוחות אוגדה 80 יירטו רחפן שחצה ממזרח לשטח מדינת ישראל, בניסיון להבריח אמצעי לחימה. הרחפן נשא עליו תשעה אקדחים, שהועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)
פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)
פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)
אתר יצור רקטות שאותר במרחב חאן יונס (צילום: דו"צ)
אתר יצור רקטות שאותר במרחב חאן יונס (צילום: דו"צ)
אתר יצור רקטות שאותר במרחב חאן יונס (צילום: דו"צ)
אתר יצור רקטות שאותר במרחב חאן יונס (צילום: דו"צ)
אתר יצור רקטות שאותר במרחב חאן יונס (צילום: דו"צ)
אתר יצור רקטות שאותר במרחב חאן יונס (צילום: דו"צ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
חירבת תל עזה! על מה יבנו את המרינה של טרמפ?
עזתי מיואש

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר