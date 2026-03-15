מבצע 'שאגת הארי' | עדכונים שוטפים LIVE אזעקות הופעלו בשל מטחים מאיראן | שיגורים גם מלבנון למרכז הארץ | סעודיה יירטה 7 כטב"מים שיגורים בלתי פוסקים במהלך הלילה והבוקר מאיראן לעבר המרכז, הדרום והשפלה | מיליונים נכנסו למרחבים מוגנים | שריפות פרצו בחולון בעקבות רסיסי יירוט | שיגורים גם מלבנון לעבר מרכז הארץ | הנשיא טראמפ: איראן מוכנה לנהל מו"מ, אך התנאים אינם טובים מספיק | סעודיה הודיעה כי יירטה 7 כטב"מים • כל העדכונים (ארץ)