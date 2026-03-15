כיכר השבת
מבצע 'שאגת הארי' | עדכונים שוטפים

LIVEאזעקות הופעלו בשל מטחים מאיראן | שיגורים גם מלבנון למרכז הארץ | סעודיה יירטה 7 כטב"מים

שיגורים בלתי פוסקים במהלך הלילה והבוקר מאיראן לעבר המרכז, הדרום והשפלה | מיליונים נכנסו למרחבים מוגנים | שריפות פרצו בחולון בעקבות רסיסי יירוט | שיגורים גם מלבנון לעבר מרכז הארץ | הנשיא טראמפ: איראן מוכנה לנהל מו"מ, אך התנאים אינם טובים מספיק | סעודיה הודיעה כי יירטה 7 כטב"מים • כל העדכונים (ארץ)

זירת נפילה בנס ציונה (צילום: רועי אלימה/Flash90)

הכותרות המרכזיות

• רצף שיגורים במהלך הלילה והבוקר מ לישראל, אזעקות הופעלו פעם אחר פעם במרכז, בנגב ובשפלה. מיליוני אזרחים נכנסו למרחבים המוגנים.

• בחולון פרצה שרפה בשל נפילת שברי יירוט, בת 80 נפצעה באורח קל.

• נשיא דונלד טראמפ: איראן מוכנה לנהל מו"מ, אך התנאים עדיין אינם טובים מספיק.

• סעודיה הודיעה כי הצליחה ליירט 7 כטב"מים איראניים שחדרו לשטחה.

עדכונים שוטפים

08:19: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בצפון הארץ.

08:15: דובר : צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

07:50: רשויות הביטחון באיראן טוענים כי עצרו 20 חשודים ממחוז אזרבייג'ן בחשד ששיתפו מידע עם ישראל.

07:20: חיל האוויר תקף דירה בצידון שבדרום .

07:00: מאז חצות לילה, מספר דו ספרתי של שיגורים מאיראן לעבר מדינת ישראל.

06:55: פיקוד העורך הודיע כי תושבי הדרום יכולים לצאת מהמרחב המוגן.

06:50: מד"א: לא היו נפגעים כתוצאה מהמטח לעבר מרכז הארץ.

06:43: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בדרום הארץ.

06:41: דובר צה"ל מעדכן כי תושבי המרכז יכולים לצאת מהמרחב המוגן.

06:37: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לדרום הארץ.

06:34: יורט השיגור מלבנון לעבר מרכז הארץ, בחסדי ה' לא היו נפגעים.

06:30: אזעקות הופעלו במרכז הארץ בשל שיגור מלבנון.

06:20: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בדרום הארץ.

06:13: זוהו שיגורים מאיראן לעבר דרום הארץ.

06:00: פיקוד העורף הודיע כי תושבי המרכז יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים.

05:38: אזעקות הופעלו במרכז הארץ בשל שיגורים מאיראן.

