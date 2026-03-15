הכותרות המרכזיות
• רצף שיגורים במהלך הלילה והבוקר מאיראן לישראל, אזעקות הופעלו פעם אחר פעם במרכז, בנגב ובשפלה. מיליוני אזרחים נכנסו למרחבים המוגנים.
• בחולון פרצה שרפה בשל נפילת שברי יירוט, בת 80 נפצעה באורח קל.
• נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: איראן מוכנה לנהל מו"מ, אך התנאים עדיין אינם טובים מספיק.
• סעודיה הודיעה כי הצליחה ליירט 7 כטב"מים איראניים שחדרו לשטחה.
עדכונים שוטפים
08:19: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בצפון הארץ.
08:15: דובר צה"ל: צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.
07:50: רשויות הביטחון באיראן טוענים כי עצרו 20 חשודים ממחוז אזרבייג'ן בחשד ששיתפו מידע עם ישראל.
07:20: חיל האוויר תקף דירה בצידון שבדרום לבנון.
07:00: מאז חצות לילה, מספר דו ספרתי של שיגורים מאיראן לעבר מדינת ישראל.
06:55: פיקוד העורך הודיע כי תושבי הדרום יכולים לצאת מהמרחב המוגן.
06:50: מד"א: לא היו נפגעים כתוצאה מהמטח לעבר מרכז הארץ.
06:43: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בדרום הארץ.
06:41: דובר צה"ל מעדכן כי תושבי המרכז יכולים לצאת מהמרחב המוגן.
06:37: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לדרום הארץ.
06:34: יורט השיגור מלבנון לעבר מרכז הארץ, בחסדי ה' לא היו נפגעים.
06:30: אזעקות הופעלו במרכז הארץ בשל שיגור מלבנון.
06:20: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בדרום הארץ.
06:13: זוהו שיגורים מאיראן לעבר דרום הארץ.
06:00: פיקוד העורף הודיע כי תושבי המרכז יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים.
05:38: אזעקות הופעלו במרכז הארץ בשל שיגורים מאיראן.
