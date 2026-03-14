כיכר השבת
צמצום ב-50%

פחות התרעות בכל שיגור: השדרוג המבורך של פיקוד העורף - שיתחיל בקרוב

בפיקוד העורף פועלים למקד את אזורי ההתרעה המקדימה כדי לצמצם מצבים שבהם מתקבלות התראות מקדימות ללא אזעקות | השדרוג שייכנס לתוקף בימים הקרובים יפצל את ההנחיה המקדימה מ-5 אזורים ל-21 אזורים | על פי הערכות, זה יצמצם ב-30 עד 50 אחוזים, התראות מקדימות ללא אזעקות (חדשות)

ההתרעה המקדימה (צילום מסך)

למעלה משבועיים אל תוך המלחמה, בפיקוד העורף פועלים למקד את אזורי ההתרעה המקדימה כדי לצמצם מצבים שבהם מתקבלות התראות מקדימות ללא אזעקות. השינוי יכנס לתוקף בימים הקרובים.

איך זה יעבוד? במערכת פיקוד העורף יגדילו את אזורי חלוקת הפוליגונים כך שניתן יהיה להפעיל התראות מקדימות באופן מצומצם על פי אזורי ההגנה, כדי שיהיה אפשר להכניס פחות אנשים למרחב המוגן בכל פעם.

השדרוג שייכנס לתוקף בימים הקרובים יפצל את ההנחיה המקדימה מ-5 אזורים ל-21 אזורים שונים. על פי הערכות, זה יצמצם ב-30 עד 50 אחוזים, התראות מקדימות ללא אזעקות.

בפיקוד העורף אומרים שאחרי שבועיים של למידה, הצליחו לדייק את המערכת, וכי אין פשרות בכל הקשור לשמירה על חיי אדם. ההנחיה המקדימה תישלח כרגיל לטלפון הנייד והשינוי הוא לטובת המערכת עצמה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר