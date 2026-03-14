כיכר השבת
"מערכה על קיומנו"

מזכ"ל חיזבאללה בנאום לוחמני: "נפתיע בשדה הקרב, כניעה אינה אופציה"

מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נשא בליל שבת נאום לוחמני במיוחד לרגל יום ירושלים האיראני, בו המשיך לאיים על ישראל ועל כוחות צה"ל, ואותת לממשלת לבנון כי בארגון לא מתחשבים בה ובהחלטותיה | לדבריו, "הכנו את עצמנו לעימות ארוך, נפתיע את האויב בשדה הקרב. האויב יהיה עד לכוחנו, ואיומיו אינם מפחידים אותנו" (העולם הערבי)

מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם בנאומו אמש

ברקע מלחמת 'שאגת הארי' וההסלמה בגבול הצפון, מזכ"ל נעים קאסם נשא בליל שבת נאום לוחמני במיוחד לרגל יום ירושלים האיראני, בו המשיך לאיים על ישראל ועל כוחות צה"ל, ואותת לממשלת כי בארגון לא מתחשבים בה ובהחלטותיה.

קאסם אמר בנאומו: נמשיך כחיזבאללה וכהתנגדות האסלאמית לעזור ולתמוך בפלסטין, על מנת לשחרר, כמו שהיא עוזרת לנו לעזה, והקרבנו קורבנות גדולים. אתם אומרים שאנחנו מתגרינו באויב? - 15 חודשים ו-500 הרוגים לא מתגרים בעיניכם, והתגובה שלנו היא מה שמתגרה? החלטנו לפעולה הזאת "מלחמת המוץ האכול", שנועדה להגן על לבנון ולהגן על ארצנו וכבודנו".

מזכ"ל חיזבאללה סיפר כי "שלוש פעמים בשלוש תחנות ערכנו פגישה ברמת ההנהגה ודיברנו על תגובה לתוקפנות, והחלטנו שהעיתוי לא מתאים. רצינו לתת הזדמנות נוספת. זאת בנוסף למספר גורמים שיצרו איתנו קשר וביקשו הזדמנות נוספת. החלטנו, לאחר התוקפנות על איראן והרג חמינאי, שהבשילו התנאים להתמודד מול האויב. הוא תקף אותנו כבר 15 חודשים, הרג את המנהיג שלנו והמפקד שלנו, וכשהפעולה משותפת לשני הצדדים (חיזבאללה ואיראן) נוכל להחליש את האויב ולהביא אותו להסכם טוב יותר".

לדבריו, "אין פתרון חוץ מההתנגדות, אחרת לבנון תכחד. אנחנו הכנו את עצמנו למערכה ארוכה אינשאללה. ישראל תופתע בשדה הקרב היא תראה את האומץ שלנו. האיומים שלה לא מפחידים אותנו".

קאסם הוסיף ואיים: "למדנו מהמלחמה הקודמת. אנחנו עכשיו תוקפים את חיילי האויב בטקטיקה של תזוזה ממקום למקום, בלי מקום אחד. אם הוא מאיים בתמרון קרקעי - זה לא איום, אלא סימן לכישלונו של האויב, כי בתמרון מקרוב יש ללוחמינו הישגים. כרגע ישראל לא יכולה להשיג את המטרות שלה. כששר הביטחון כ"ץ אומר שאם ממשלת לבנון לא תשתלט על חיזבאללה אנחנו נשתלט על השטח - אנחנו אומרים לו, אף אחד לא עומד בפניך, בוא, תשתלט על השטח, ונראה אם ​​תצליח לעמוד ולייצב אותך - לא תצליח מול ההתנגדות הזאת, הצבא הזה. והעם הזה".

קאסם התייחס לאיום נתניהו לחסלו והצהיר: "האיומים לחסל אותי בלי טעם ובלי ערך. אתה צריך לחשוש לעצמך".

עוד אמר: "לא ניסוג לאחור כיוון שהדבר קשור בקיום שלנו. זאת מערכה על קיומנו ולא מערכה מוגבלת. הפתרון ברור והוא הפסקת התוקפנות באופן מלא, נסיגה ישראלית משטח לבנון באופן מלא, שחרור האסירים הלבנים מהכלא הישראלי, חזרת האנשים לכפריהם ותחילת השיקום".

קאסם תקף בחריפות בנוהל את הממשלה הלבנונית בנאומו והעביר לה מסר: "לממשלה אני קורא עלינו להיות מאוחדים. אל תדקרו את חיזבאללה בגבו. הגיע הזמן לחזק אותנו ולעמוד איתן על מנת להכשיל את ישראל".

11
די לאיומים ולסיסמאות הגיע הזמן למחוק כל מערך חיזבאללה כל בסיס כל מחסן נשק וכל מרכז תיאום חייב להיהרס כל הססנות רק מחזקת את האויב הממשלה והצבא חייבים לפעול עכשיו ביד ברזל להשאיר את חיזבאללה בלי כל יכולת לפגוע בישראל ולהראות שאף אי איום לא עומד מולנו
איתן
10
לבנונים יקרים, זה הזמן שלכם להתקומם נגד משטר החיזבאללה, כמו הסורים נגד שלטון אסאד והאיראנים נגד שלטון האייתוללות. אם אינכם מתנגדים למשטר, סימן שאתם משתפי"ם לטרור.
!!!
9
הגיע הזמן למחוק את האויב מהשטח כל מטח כל טיל וכל חייל מאיים להשמיד כל דקה של הססנות מחזקת אותם
גל
8
כֻּלّ כַּלְבּ בִּיגִ׳י יוֹמוֹ אינשאללה
יהוד
7
האויב מחכה להזדמנות אנחנו צריכים להכות קודם
רומי
6
האויב לא מפחד? נראה לו את כוחנו בשדה הקרב
גדעון
5
כל מי שמאיים על תושבי הצפון צריך לקבל מענה מיידי וחסר פשרות לא ניתן לסכן חיי אזרחים
דנה
אפשר לפתור זאת גם בדרכי שלום לא צריך לסכן את חיילינו בכניסה קרקעית זה מיותר
זכריה חג'בי
4
נעים קאסם המטרה שלך על הראש צה״ל לא מחכה
שרון
3
חחח נעים הלא נעים, הקבר שלך מוכן, רק עניין של זמן, לא הייתי נותן לך יותר מכמה ימים , עכברוש מנהרות, תפגוש את חסאן, תחליפו חוויות, יהיה סבבה
לירז
2
הכל בגלל שביבי שמאלני, עושה ללבנון הקש בגג. זה מדינת אויב וצריך להפציץ אותה בלי חשבון. זה מותר גם לפי האמנה הבינלאומית, היות ולבנון היא מדינה, בניגוד לרצועת עזה. סתם רופסות הדרך בה אנחנו מתנהלים מול לבנון.
יצחק

