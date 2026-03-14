ברקע מלחמת 'שאגת הארי' וההסלמה בגבול הצפון, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נשא בליל שבת נאום לוחמני במיוחד לרגל יום ירושלים האיראני, בו המשיך לאיים על ישראל ועל כוחות צה"ל, ואותת לממשלת לבנון כי בארגון לא מתחשבים בה ובהחלטותיה.

קאסם אמר בנאומו: נמשיך כחיזבאללה וכהתנגדות האסלאמית לעזור ולתמוך בפלסטין, על מנת לשחרר, כמו שהיא עוזרת לנו לעזה, והקרבנו קורבנות גדולים. אתם אומרים שאנחנו מתגרינו באויב? - 15 חודשים ו-500 הרוגים לא מתגרים בעיניכם, והתגובה שלנו היא מה שמתגרה? החלטנו לפעולה הזאת "מלחמת המוץ האכול", שנועדה להגן על לבנון ולהגן על ארצנו וכבודנו".

מזכ"ל חיזבאללה סיפר כי "שלוש פעמים בשלוש תחנות ערכנו פגישה ברמת ההנהגה ודיברנו על תגובה לתוקפנות, והחלטנו שהעיתוי לא מתאים. רצינו לתת הזדמנות נוספת. זאת בנוסף למספר גורמים שיצרו איתנו קשר וביקשו הזדמנות נוספת. החלטנו, לאחר התוקפנות על איראן והרג חמינאי, שהבשילו התנאים להתמודד מול האויב. הוא תקף אותנו כבר 15 חודשים, הרג את המנהיג שלנו והמפקד שלנו, וכשהפעולה משותפת לשני הצדדים (חיזבאללה ואיראן) נוכל להחליש את האויב ולהביא אותו להסכם טוב יותר".

לדבריו, "אין פתרון חוץ מההתנגדות, אחרת לבנון תכחד. אנחנו הכנו את עצמנו למערכה ארוכה אינשאללה. ישראל תופתע בשדה הקרב היא תראה את האומץ שלנו. האיומים שלה לא מפחידים אותנו".

קאסם הוסיף ואיים: "למדנו מהמלחמה הקודמת. אנחנו עכשיו תוקפים את חיילי האויב בטקטיקה של תזוזה ממקום למקום, בלי מקום אחד. אם הוא מאיים בתמרון קרקעי - זה לא איום, אלא סימן לכישלונו של האויב, כי בתמרון מקרוב יש ללוחמינו הישגים. כרגע ישראל לא יכולה להשיג את המטרות שלה. כששר הביטחון כ"ץ אומר שאם ממשלת לבנון לא תשתלט על חיזבאללה אנחנו נשתלט על השטח - אנחנו אומרים לו, אף אחד לא עומד בפניך, בוא, תשתלט על השטח, ונראה אם ​​תצליח לעמוד ולייצב אותך - לא תצליח מול ההתנגדות הזאת, הצבא הזה. והעם הזה".

קאסם התייחס לאיום נתניהו לחסלו והצהיר: "האיומים לחסל אותי בלי טעם ובלי ערך. אתה צריך לחשוש לעצמך".

עוד אמר: "לא ניסוג לאחור כיוון שהדבר קשור בקיום שלנו. זאת מערכה על קיומנו ולא מערכה מוגבלת. הפתרון ברור והוא הפסקת התוקפנות באופן מלא, נסיגה ישראלית משטח לבנון באופן מלא, שחרור האסירים הלבנים מהכלא הישראלי, חזרת האנשים לכפריהם ותחילת השיקום".

קאסם תקף בחריפות בנוהל את הממשלה הלבנונית בנאומו והעביר לה מסר: "לממשלה אני קורא עלינו להיות מאוחדים. אל תדקרו את חיזבאללה בגבו. הגיע הזמן לחזק אותנו ולעמוד איתן על מנת להכשיל את ישראל".