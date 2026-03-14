קוֹל רִנָּה; בן זקוניו של המשפיע רבי אלימלך התארס בצפת | צפו בתיעוד מהווארט
בעיר הקודש צפת נערכה בליל שישי האחרון שמחת הווארט לבנו חביבו של המשפיע החסידי, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן עם הכלה, בת הרה"צ רבי מיכאל בידרמן, בנו של האדמו"ר מלעלוב וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ | צפו בתיעוד של הצלם דוד כהן (חסידים)
תלמידי ישיבת 'כרם שלמה' ד'באבוב אספו מעות צדקה בימי הפורים, ימים אחדים אחר החג המרומם הקדיש האדמו"ר מבאבוב זמן מיוחד והגיע להוקיר את הבחורים לקבל מעמם את מעות הצדקה עבור 'קמחא דפסחא' | האדמו"ר הופיע בהיכל הישיבה, ואחר תפילת מנחה זכו כל הבחורים לעבור ולהביא תרומתם אשר אספו בזיעת אפם (חסידים - עולם הישיבות)
כשראו שהבעל שם טוב מתקרב מתוך התבודדות ודבקות הישר אל קצה ההר בלי להבחין כלל במתרחש מולו, לא היה להם כל ספק כי עוד רגע קט יפול הבעל שם טוב אל התהום הפעורה הישר אל מותו | הרב יצחק ישי בנון בסגולה למוצאי שבת קודש (חסידים)
רבי גרשון מקיטוב היה מתלמידיו הראשונים והמובהקים של הבעל שם טוב הקדוש, וקיבל את תורתו בהתבטלות, בהכנעה וענווה גדולה, והיה יד ימינו, קשרי אהבה עזים היו ביניהם, והיה רבי גרשון אהוב נפשו של הבעל שם טוב הקדוש | מאמר לרגל היארצייט שחל בשבת קודש (חסידים)
בעולם היהודי ציינו השבוע בערגה את הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע בעוד רבבות נאלצו להישאר בארץ הקודש עקב המצב, הצלם א. אייזנבאך הצטרף לשיירות שיצאו במסע מפותל לעבר פולין | בתיעוד ראשוני ומרהיב, מביא אייזנבאך גלריה יוצאת דופן של המוני היהודים שעשו את דרכם דרך שארם א שייח שבמצרים, מסלול עוקף ומורכב שנולד בצל המלחמה, בדרך להשתטח על הציון הקדוש בליז'ענסק | וכמובן מראות הוד מההילולא קדישא בעיירת ליז'ענסק שבפולין (חסידים)
שבעה עשורים לאחר שהונחה אבן הפינה לקרית צאנז על ידי הרה"ק בעל ה'שפע חיים' זיע"א, חנך בנו וממשיך דרכו, האדמו"ר מצאנז, את מחלקת "יולדות ג'" הממוגנת והחדשנית • חשיפת 'לניאדו': כבר בתקופה המתוחה טרום פרוץ המלחמה, הורה האדמו"ר למהר ולהשלים את בניית האגף הממוגן למען ביטחון היולדות • "לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים" (חרדים)
בעיר התורה והחסידות נערכה השבוע שמחת שבע הברכות לרגל נישואי הכלה, בת האדמו"ר מטשערנוביץ, חתן האדמו"ר מתולדות אהרן, עם החתן נכד הגה"צ גאב"ד מאקאווא| בשמחה השתתפו שורה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה והעיר | צפו בגלריה (חסידים)
האדמו"ר מאשלג, בעל ה'בני היכלא', ערך השבוע ביום כ"א אדר טיש הילולא מרכזי לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע | במהלך הטיש חילק האדמו"ר "כוס של ברכה", וכן קוביות סוכר כסגולה הידועה ליודעי ח"ן (חסידים)
במעמד חסידים ואוהדים שציינו ביראה את יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זי"ע, נשא בנו האדמו"ר מויזניץ משא קודש מעורר לבבות | בבכיות שליש עורר רחמים על המצב הביטחוני והאסון הקשה בבית שמש, ופנה אל אביו הקדוש שיעתיר בעד הכלל והפרט תחת כיסא הכבוד | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, ולאור זאת שנבצר מהמוני אחינו בני ישראל להמריא לציון הק' בעקבות סערת המלחמה, ערך צאצאו, האדמו"ר מליזענסק בית שמש, סעודת הילולא מרכזית בהיכל בית מדרשו ברמה ד' בעיר, בהשתתפות רבני השכונה וקהל חסידים רב (חסידים)
תושבי שכונת 'מתחם הסופרים' המתפתחת בבני ברק, קידמו השבוע בהתרגשות את הגאון רבי זאב זילברשטיין, רבם החדש של חסידי גור בעיר, שהגיע במיוחד לסיור חיזוק בשכונה, כשבמרכזה נפגש עם בכירי הרבנים המתגוררים במתחם | צפו בתיעוד (חסידים)
המוני בני ירושלים של מעלה נטלו חלק אמש בשמחת נישואי נין הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, החתן, נכד לחתנו הרב משה קרול • במהלך החופה סידר הגה"צ קידושין ולקראת סיום השמחה פיזז עם הגארטל את ריקוד ה'מצווה טאנץ' לפני הכלה • צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמונת משה' מאלכסנדר זצ"ל, ערך אמש נכדו וממלא מקומו, כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, סעודת הילולא מרכזית באודיטוריום העירוני בבני ברק | בטיש השתתפו המוני החסידים וכן האדמו"ר מלוצק, חתנו של האדמו"ר מאלכסנדר| במהלך השולחן השמיע הרבי משא קודש והרחיב בדברי תורה ותורת החסידות ממשנתו של זקנו בעל ההילולא זצ"ל (חסידים)
אמש התקיימה שמחת האירוסין לנכדתם המשותפת של הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף והראש"ל הגאון רבי שלמה משה עמאר, הכלה היא בת הרה"ג ר' עובדיה יוסף, ראש ישיבת 'אוהל יוסף' | השמחה התקיימה בפורום מצומצם, בהתאם להנחיות גורמי הביטחון (חרדים)
הקב"ה מנהל את העולם עפ"י חוקי הטבע: אתה – עובד, אתה - מרוויח כסף, עוד עבודה, עוד – כסף! לא אעבוד, איך – יהיה כסף בבנק? והאשראי? לא יעבור! העולם מתנהל עם חוקים ברורים – שכר ישר | הפרשה על פי רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
אנחת רווחה בסאטמר שעות ספורות לאחר שעבר האדמו"ר הליך רפואי בלבו בבית חולים במנהטן, שב האדמו"ר למעונו בוויאלמסבורג והמשיך בסדר יומו כרגיל • בערב הגיע הרבי לשמחת החתונה של בן מקורבו ושימש כמסדר קידושין • ברוך רופא חולים (חסידים)
מהחופה במאה שערים להיכל המפואר בגבעת זאב: הדרמה הלילית בחצר תולדות אברהם יצחק בשל מגבלות המלחמה • התנאי של הזמר אהרל'ה סמט והמחווה הנדירה של האדמו"ר מקרלין שאירח את אלפי החסידים ללא תשלום • צפו בתיעוד ענק משמחת נישואי נכדת האדמו"ר (חסידים)
שמחת החלאקה לבנו של הרה"ג ר' אברהם מתתיהו לעמברגר, רב חסידי מאקאווא באלעד וחתן הגאון רבי סיני הלברשטאם, רבה של שיכון ג' בבני ברק • ביום מלאות לו שלוש שנים, הוכנס הילד ברוב חן לתלמוד התורה כמסורת אבות העוברת מדור דור • לאחר מכן עלו ילד החלאקה ואביו למעונם של גדולי ישראל שגזזו ממחלפות ראשו ובירכוהו בחמימות • בהמשך פקדו את ציון זקינו הגה"צ גאב"ד מאקאווא אלעד זצ"ל הטמון באוהל מאקאווא בקריית אתא, ומשם המשיכו למעמד המרגש באתרא קדישא מירון סמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי • צפו בתיעוד (חסידים)
