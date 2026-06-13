שלום ושבוע טוב. והשבוע במגזין הווידאו "דבר השבוע" המשודר מדי מוצאי שבת בהגשת משה מנס, בוחרנו להתמקד בנושאים שנוגעים לחיים של כולנו. מהסכנות הכלכליות שאורבות לאברכים, דרך דילמות של הצלת חיים בשבת, ועד למצוקות כוח האדם שעולות היישר מהחזית בלבנון. הנה כל מה שמחכה לכם בתוכנית:

פיקוח נפש דוחה שבת: מתי אסור להסס?

אחת התופעות המדאיגות שמתרחשות בריכוזים החרדיים בשבתות היא ההיסוס לפני פנייה לעזרה רפואית. הרב אייזיק כץ, כונן רפואי ומחבר הספר "קונן כהלכה", התארח באולפן כדי לעשות סדר ולמנוע אסונות.

הסכנה שבהמתנה: משפחות רבות מאבדות זמן יקר בחיפוש אחר רב שיאשר להם לחלל שבת על מקרים רפואיים דחופים, כמו כאבים בחזה או יולדת שלא מרגישה תנועות. הרב כץ מבהיר: המצפון ההלכתי לא יכול לבוא על חשבון האחריות הרפואית. במקרה של ספק - אין ספק.

המלצה חד משמעית: אם יש צורך בפינוי לבית חולים בשבת, הזמינו אמבולנס. כץ מזהיר מפני נהיגה עצמאית של מי שלא מיומן בנהיגה בלחץ ובשבת, מצב שכבר הוביל בעבר לתאונות דרכים קטלניות ומיותרות.

"נבל ברשות התורה": סכנת ההשקעות המפוקפקות

איש התקשורת יענקל'ה פרידמן התייצב באולפן עם אזהרה חמורה לציבור החרדי מפני מיזמי השקעות שמפילים משפחות ואברכים לפח.

מלכודת הדירות המפוצלות והקרקעות: חברות שונות מפתות צעירים חרדים להשקיע סכומי כסף קטנים בשותפויות על נכסים או בקרקעות חקלאיות תוך הבטחות לתשואות ענק. פרידמן מזהיר מהתסבוכות המשפטיות, מחובות שנופלים על שותפים, ומכספים שיורדים לטמיון. כלל ברזל: "בביזנס מדברים במספרים, מתייעצים עם איש מקצוע חיצוני ולא סומכים על תמונות של רבנים בקביעת מזוזה".

הקול מהחזית: מצוקת כוח האדם ואיום הרחפנים

כפיר היימן, לוחם מילואים שנמצא כבר כ-500 ימים בשירות מאז פרוץ המלחמה, סיפק הצצה למציאות המורכבת בגבול הצפון ולתחושות הקשות בקרב חיילי המילואים.

האיום החדש: היימן שיתף בהתמודדות של כוחות צה"ל עם רחפני הנפץ המבוססים על סיב אופטי – איום חדיש שמנטרל את יתרון המרחק של צה"ל ומהווה אתגר טקטי ואסטרטגי קשה.

סוגיית הגיוס: מתוך השטח, היימן זועק את זעקת המילואימניקים הקורסים תחת הנטל. הוא קורא לציבור החרדי לקחת חלק בשמירה על המדינה ומדגיש כי בניגוד לטענות מסוימות, צה"ל עושה מאמצים כבירים כדי לאפשר לחרדים לשרת תוך שמירה מלאה על אורח חייהם.

ראשי הישיבת מהציבור הדתי לאומי נגד שילוב נשים בשריון: השבוע אריאל שרפר הביא את הסערה התורנית מהמגזר הדתי-לאומי, שם עשרות רבנים מאיימים להפסיק לשלוח את תלמידיהם לשירות צבאי בשל שילובן של לוחמות בטנקים בחיל השריון. שרפר בשנינותו הציג את המציאות המורכבת ואת הפתרון הנדרש. וגם, מי באמת מקבל את ההחלטותצ'

וגם: הפנתיאון ומעיינות נדירים

כמיטב המסורת, התוכנית לא פסחה על רגעי הומור ואקטואליה קלילה יותר: הפנצ'און: יוסי חיים מימון סיכם את השבוע עם פינת הבדיחות והאמירות השנונות שלו – ממיליונרים שמקצצים בהוצאות כמו במספרה, דרך בחורי ישיבה שניסו להתחמק ממע"מ באילת, ועד חוקים תעופתיים חדשים בארה"ב שאוסרים על טיסה בפיג'מות. וההסטוריון והמומחה ישראל שפירא לוקח אותנו למעיין הממוקם בתוך שטח אש שם תפגשו גם את המגיש בכבודו ובעצמו.

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