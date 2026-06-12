כיכר השבת
"זה לא יקרה"

נתניהו מגיב: "כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני; יש הסכמה עם טראמפ"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הצהרה תקיפה ונחרצת על רקע הדיווחים האחרונים בדבר הסכם המסגרת המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. נתניהו הדגיש כי קיימת הסכמה מלאה בינו לבין הנשיא דונלד טראמפ בנושא | "כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן. אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל" (חדשות)

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ראש הממשלה מפרסם היום הודעה קצרה לציבור בו הוא מבהיר כי בהסכמה מלאה עם הנשיא טראמפ, ל לא יהיה נשק גרעיני.

"כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. יש ביני לבין הסכמה מלאה בנושא", אמר נתניהו.

הוא הזכיר: "כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן. אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל. איראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים, ואני מקדיש את חיי כדי למנוע מהם מלעשות זאת. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה".

דברי נתניהו, ברקע ההתקדמות במו"מ בין ארה"ב לאיראן. מוקדם יותר דיווחו באיראן כי המתווה דורש בראש ובראשונה הפסקה קבועה ומיידית של הלחימה בכל החזיתות, כולל בלבנון, לצד התחייבות אמריקנית מפורשת לא להתערב בענייניה הפנימיים של איראן ולכבד את ריבונותה.

בתחום הצבאי והימי, הטיוטה תובעת את הסרת המצור הימי בתוך 30 יום, נסיגה של כוחות ארצות הברית מסביבתה של איראן, ופתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך 30 יום תחת הסדרים ואחריות איראנית.

הסעיפים הכלכליים והפיננסיים במסמך האיראני מציבים תנאים נוקשים במיוחד. איראן דורשת השעיה של הסנקציות על מכירת נפט ומוצרים פטרוכימיים, קבלת גישה מלאה למשאביה הכספיים, והצגת תוכנית שיקום כלכלית לאיראן בסכום של לפחות 300 מיליארד דולר שימומנו על ידי ארה"ב ובעלות בריתה.

כמו כן, נדרש שחרור של 24 מיליארד דולר מהכספים המוקפאים של איראן במהלך תקופת המשא ומתן, כאשר מחצית מהסכום חייבת להיות זמינה לטהרן עוד לפני תחילת השיחות המהותיות.

לפי המתווה האיראני, המשא ומתן הסופי יימשך 60 יום ויתבסס אך ורק על סוגיית הגרעין וביטול הסנקציות הראשוניות והמשניות של ארה"ב, לצד ביטול החלטות מועצת הביטחון של האו"ם ומועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

איראן מצידה תחזור על התחייבותה במסגרת אמנת ה-NPT שלא לייצר נשק גרעיני, ותסכים להקמת מנגנון פיקוח על יישום ההסכם, שיאושר בסופו של דבר בהחלטה של מועצת הביטחון של האו"ם.

במהלך תקופת הביניים, מתחייבת ארצות הברית שלא להוסיף כוחות באזור ולא להטיל סנקציות חדשות.

בטהרן מדגישים כי המשא ומתן לא יחל ללא יישום הצעדים המקדמיים הללו, וכי הדיון על תוכנית הטילים הבליסטיים והתמיכה בארגוני ההתנגדות הוסר לחלוטין ובאופן סופי מסדר היום של השיחות הנוכחיות.

בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפ

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0 תגובות

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3
רק לפני שנה השקרן אמר " מנענו מהם גרעין " לדורות" ועכשיו הוא אומר שזה רק כל זמן שהוא ראש ממשלה. חחח
חיים
מקום שתתקוף את טרמפ השקרן חולה הנפש שמחר הכל בשביל כבוד כאילו ניצח
דני
2
מי יכול להאמין לאיש הפתטי והשקרן הזה
שקרן בן שקרן
1
כמה תמשיך לשקר לציבור. וכמה עוד יאמינו לך?
שרה

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