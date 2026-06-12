ראש הממשלה בנימין נתניהו מפרסם היום הודעה קצרה לציבור בו הוא מבהיר כי בהסכמה מלאה עם הנשיא טראמפ, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.

"כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. יש ביני לבין הנשיא טראמפ הסכמה מלאה בנושא", אמר נתניהו.

הוא הזכיר: "כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן. אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל. איראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים, ואני מקדיש את חיי כדי למנוע מהם מלעשות זאת. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה".

דברי נתניהו, ברקע ההתקדמות במו"מ בין ארה"ב לאיראן. מוקדם יותר דיווחו באיראן כי המתווה דורש בראש ובראשונה הפסקה קבועה ומיידית של הלחימה בכל החזיתות, כולל בלבנון, לצד התחייבות אמריקנית מפורשת לא להתערב בענייניה הפנימיים של איראן ולכבד את ריבונותה.

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בתחום הצבאי והימי, הטיוטה תובעת את הסרת המצור הימי בתוך 30 יום, נסיגה של כוחות ארצות הברית מסביבתה של איראן, ופתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך 30 יום תחת הסדרים ואחריות איראנית.

הסעיפים הכלכליים והפיננסיים במסמך האיראני מציבים תנאים נוקשים במיוחד. איראן דורשת השעיה של הסנקציות על מכירת נפט ומוצרים פטרוכימיים, קבלת גישה מלאה למשאביה הכספיים, והצגת תוכנית שיקום כלכלית לאיראן בסכום של לפחות 300 מיליארד דולר שימומנו על ידי ארה"ב ובעלות בריתה.

כמו כן, נדרש שחרור של 24 מיליארד דולר מהכספים המוקפאים של איראן במהלך תקופת המשא ומתן, כאשר מחצית מהסכום חייבת להיות זמינה לטהרן עוד לפני תחילת השיחות המהותיות.

לפי המתווה האיראני, המשא ומתן הסופי יימשך 60 יום ויתבסס אך ורק על סוגיית הגרעין וביטול הסנקציות הראשוניות והמשניות של ארה"ב, לצד ביטול החלטות מועצת הביטחון של האו"ם ומועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

איראן מצידה תחזור על התחייבותה במסגרת אמנת ה-NPT שלא לייצר נשק גרעיני, ותסכים להקמת מנגנון פיקוח על יישום ההסכם, שיאושר בסופו של דבר בהחלטה של מועצת הביטחון של האו"ם.

במהלך תקופת הביניים, מתחייבת ארצות הברית שלא להוסיף כוחות באזור ולא להטיל סנקציות חדשות.

בטהרן מדגישים כי המשא ומתן לא יחל ללא יישום הצעדים המקדמיים הללו, וכי הדיון על תוכנית הטילים הבליסטיים והתמיכה בארגוני ההתנגדות הוסר לחלוטין ובאופן סופי מסדר היום של השיחות הנוכחיות.