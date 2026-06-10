להילולה של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל – כ"ה סיון

איך לשכנע את הקב"ה להחיש את הגאולה?

"בעיתה אחישנה" – אם נקבע זמן הגאולה - 'בעיתה', איך יתכן 'אחישנה'? האם ניתן לקרב את הגאולה, כמו שהיה בזמן יציאת מצרים? שהשעבוד התקצר מ - 400 שנה ל - 210 שנה? אנו בזמן מיוחד שניתן לומר לקב"ה:

'בעיתה' – ריבונו של עולם, תראה את בניך אהובך, אברכים יקרים שבוחרים בך, ודבקים בך וממתים עצמם באוהלה של תורה מאהבתם הרבה אליך, ומוותרים על חיי שעה, וכל רצונם לייחד קב"ה ושכינתא ולעשות רצונך באהבה, לכן:

הם מקיימים - 'בעיתה', ואתה תקיים - 'אחישנה'!

ותגאל את עמך אהובך במהרה ברחמים, כי הם מחכים לגלות כבודך ומלכותך בעולם, כדי שיכירו וידעו כולם שאתה מלכו של עולם, ואין עוד מלבדך.

הקימו ישיבה על קברו

בכל שנה מתאספים בציונו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, ומקיימים שם:

"הקימו ישיבה על קברו" – מנצלים את היום הקדוש ביום פטירתו, לחיזוק ביראת שמים ועבודת המידות, לימוד התורה ולמידת דרך פסיקת ההלכה עפ"י דרכו המיוחדת של מרן זצוק"ל.

בליל האזכרה, יושבים כאיש אחד בלב אחד, ומעלים קווים לדמותו ואישיותו המיוחדת של מרן זצוק"ל, טוהר מידותיו וגאונותו העצומה בתורה שעליה עמל כל חייו, וככל שהזמן עובר מגלים יותר ויותר את גאונותו וגדלותו העצומה בתורה וביראת שמים, וככל שצוללים יותר עמוק למעמקי ים תורתו הקדושה, דולים ומעלים עוד ועוד פנינים יקרים.

פסקתו בהלכה התבססה בעיקר על משנתו של רשכבה"ג רבנו יוסף חיים זיע"א, בעל ה"בן איש חי" – שהוא משארי בשרו וממשיך דרכו.

תורת אמת – בקדושה וטהרה

מרן זצוק"ל עמל על התורה לשמה, על זה נאמר:

"ואת עלית על כולנה" – תורה לשמה שנלמדה בקדושה, בטהרה ובפרישות, והיתה משולבת עם חכמת האמת, מליבו הטהור והזך.

התבטא עליו הרה"ג יעקב הלל שליט"א, שכל גווני הציבור היו שואלים את דעתו, ומתייעצים עימו, כי עליו נאמר: "תורת אמת היתה בפיהו".

בבחינת רוח הקדוש – גילוי תורה מהשמים

האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א העיד ("גְּדֻלַּת מרדכי", עמ' ל"ט) שזכה ולמד כאברך צעיר בבית המדרש "בית שמואל" ירושת"ו וכלשונו: "רבי נסים עזראן היה ראש ישיבה חשובה, ישיבת 'בית שמואל'... למדתי אצלו תקופה, וחכם מרדכי אליהו היה נותן שיעורים פעם בשבוע, ובין שומעי לקחו היו אריות, ומגדולי החכמים שהגיעו לדיינות, והיו האריות מקיפים אותו בחבילי טרדין ומקשים בשאלות מכל כיוון, ומעולם לא נתקע בתשובתו, כי היתה לו סייעתא דשמיא והיה גברא דמריה סייעיה:

ממש נראה היה שמגלים לו מן השמים, בבחינת רוח הקודש הופיעה בבית מדרשו.

בכל נושא ותחום היה פוסק בצורה בהירה וחדה כתער, בכל מקום ששואלים אותו בארבעה שולחנות".

נציין כמה קוים לדמותו המיוחדת של מרן הרב זצוק"ל.

שמחתו על פניו, ואבלו בליבו

אומר 'חובת הלבבות': "הפרוש - שמחתו על פניו ואבלו בליבו".

למרן הרב זיע"א היתה הרחבת הדעת גדולה מאוד, והיה מקבל בשמחה, ובסבר פנים יפות כל אדם, לכל אחד נשאר הזיכרון המתוק כאיך התקבל אצל מרן זצוק"ל במאור פנים כבן יחיד ממש.

"שַׂחֲקוֹ - רֶוַח שפתים" – ולא רק שקיבל כל אחד בחיוך ומאור פנים, אלא, מרן זצוק"ל לא היה נותן לאף אדם לצאת מביתו בתחושת עצבות.

"אומר ועושה, חכם, זריז" – ידועים סיפורים רבים על חוכמתו וזריזותו, והדברים מפורסמים.

הדור אוכל – מפירות הצדיק

כותב המסילת ישרים (פרק י"ט):

"אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו שכל הדור אוכל מפירותיו..."

הצדיקים של הדור מכפרים על הדור....

הצדיק מתפלל על דורו, לכפר על מי שצריך, ולהשיבו בתשובה... ומלמד סנגוריה על כל הדור, ומרן הרב זצוק"ל היה מציין תמיד כמה חשוב מאוד להכניס לתודעת הציבור, מהו כח התפילה ועד כמה הוא פועל ומשנה את מה שנגזר על האדם.

הצדיק – ייסוריו מכפרים על הדור

כותב הרמח"ל (דרך ה' פ"ג): "ואמנם, על פי שורש זה נסדר, שיגיעו צרות ויסורים לאיש צדיק, ויהיה זה לכפרת דורו".

הצדיק לא נענש בעוונו, ומוסיף הרמח"ל: "והנה, מחיוב הצדיק הוא, לקבל באהבה היסורים שיזדמנו לו לתועלת דורו, כמו שהיה מקבל באהבה היסורים שהיו ראויים לו מצד עצמו".

הצדיק מקבל את היסורין באהבה, כי: "ובמעשה הזה מיטיב לדורו שמכפר עליו, והוא עצמו מתעלה עילוי גדול, שנעשה מן השרשים בקבוץ בני העולם הבא, וכמו שהזכרנו".

והרמח"ל מוסיף דבר נפלא ואומר שמכיון שהצדיק יודע שהוא מתייסר עבור אחרים:

"ודאי שתתפייס מידת הדין במועט בהם, כבמרובה בחוטאים עצמם".

לצדיק יש כח גדול לפייס את מידת הדין, ובזכות זה שמקבל את היסורין באהבה, מכפר על דורו...

מה ההבדל בין צדיק לחסיד?

אחד ההבדלים הבולטים בין צדיק לחסיד: שמעלת החסיד גדולה ממעלת הצדיק, וכדברי הגמרא (שבת ק"כ ע"א): "צדיק עושה מה שחייב" - מה שצריך, ואילו:

החסיד - מוותר משלו, ועושה גם דברים שאינו חייב.

מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל היה נוהג במידת 'חסידות', ונלחם נגד כל פשרנות בהלכה, והיה מחמיר מאוד ועושה גם מה שאינו חייב.

ומתי היה צריך להקל, הגדיר הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל:

"שיש לו כתפיים רחבות ביותר".

הוסיף קדושה – חיפש לעשות רצון ה'

שיטת מרן זצוק"ל: "קדש עצמך במותר לך" – "קדושים תהיו לה' אלוהיכם כי קדוש אני".

ולפי שיטת רבנו ה'בן איש חי' זיע"א, ראוי שכל אחד יאמר:

"אני מתכוין לתוספת קדושה של הנהגה בחסידות ופרישות, לחפש לעשות רצון ה' בתוספת קדושה, בחסידות, בפרישות".

כותב 'חובת הלבבות' בשער הפרישות (פ"ד) מהי הגדרת 'פרוש', ואצל מרן זצוק"ל ניתן היה לראות הרבה דוגמאות מעשיות שהוכיחו על מידת פרישותו.

כל אחד יכול לזכות להתקדם בדרכו ע"י שיקח דבר קטן ויתקדם בו כדרכו של מרן זצוק"ל, כי זאת הדרך העולה בית אל, והדברים יהיו לזכרו ולזכותו של מרן זצוק"ל הרב מרדכי אליהו.

נערך עפ"י דבריו של הרה"ג יוסף אליהו שליט"א בן מרן זצ"ל, ראש הכולל ומוסדות 'דרכי הוראה לרבנים'.

יהי רצון שזכותו של מרן זצ"ל תגן עלינו ועל כל עם ישראל, ויזכו כלל ישראל לגאולה ברחמים, ונזכה במהרה לבנין בית המקדש, אמן.