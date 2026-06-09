אירוע מרגש התקיים השבוע באולם האודיטוריום הממשלתי במרכז העיר בואנוס איירס, כאשר נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי הגיע לשאת נאום מיוחד בכינוס ענק לכבוד ג' תמוז, יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש זיע"א. האירוע, שהתקיים בנוכחותם של אלפי משתתפים, נערך בראשותו של שליח חב"ד הראשי במדינה, הרב צבי גרינבלאט, ידידו הקרוב של הנשיא.

הנשיא הארגנטינאי, שזכה לכינוי "הנשיא החסידי" בקרב יהדות ארגנטינה, שומר על קשר יומיומי עם תכנים רוחניים. כפי שנחשף לאחרונה, מיליי מקבל מדי יום הודעת וואטסאפ מהרב סימון ג'ייקובסון, חסיד חב"ד ומחבר הספר "הדרך לחיים של משמעות", ומקפיד לקרוא את המסרים התורניים בקביעות למרות לוח הזמנים הצפוף שלו.

מיליי, שרואה בעצמו "חסיד ומעריץ" של הרבי מליובאוויטש ומקיים קשר קרוב עם שלוחי חב"ד בארגנטינה, פוקד את ציון הרבי ברובע קווינס בניו יורק תכופות. בביקורו בארץ בשנה החולפת הביא לראש הממשלה בנימין נתניהו ציור של נתניהו אצל הרבי, כמחווה מיוחדת המעידה על הקשר העמוק שלו עם תורת החסידות.

נתניהו קיבל אז את הציור בהתרגשות והזכיר את פגישתו עם הרבי לפני עשרות שנים, כאשר היה לפני כניסתו לפוליטיקה, וסיפר על הברכה הידועה שבירך אותו בכך שיתמודד עם 119 חברי כנסת אך לא יירתע.

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מיליי הגיב ואמר לנתניהו: "אם תראה הנאום שלי באו"ם יש בו הרבה מהרבי". נתניהו: "בטח, הרבי היה נפלא, נביא, עיני לייזר כחולות, כל כך בהיר, נבואי ממש, אדם מדהים".

למחרת, בנאום במליאת הכנסת בנוכחות נשיא ארגנטינה, אמר ראש הממשלה בין היתר: "אתה חתן פרס בראשית בזכות אהבת ישראל. התרשמתי עמוקות מתמונת הרבי מלובביץ' שתלויה בסלון, מהחנוכייה ומכובעי הניצחון המוחלט. הביקור שלך בישראל תורם להשגת ניצחון זה. חבר אמיתי, חבר נאמן, אני מברך אותך ואת הפמליה שאיתך. יחד נשיג דברים עצומים לטובת ארגנטינה וישראל. יחד נצעד קדימה לעוד שנים של ידידות אמיצה, איתנה ומתמשכת".

בכינוס המדובר השבוע השתתף גם שורד השבי בעזה יוסף חיים אוחנה, שריתק את אלפי המשתתפים בסיפורו האישי המרגש. בראיון חי שהתקיים מעל בימת האודיטוריום ונוהל ביד רמה על ידי שליח הרבי בעיר הרב חיים אוירכמן, שיתף אוחנה את החוויות הקשות שעבר ואת הניסים והאור שראה בקצה המנהרה.