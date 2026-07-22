"ליל הפופקורן בבאיאן": 40 שידוכים התפרסמו בתוך שעות ספורות

האדמו"ר מבאיאן ( צילום: שוקי לרר )

סערת שמחה בחצר הקודש באיאן, בצל ימי בין המצרים וההכנות לצום תשעה באב, נרשמת ביממה האחרונה דרמה של ממש בחסידות באיאן. בתוך שעות ספורות, הוכרזו בחסידות לא פחות מ-40 שידוכים חדשים, כולם של בחורים משיעור ב' שאירוסיהם נשמרו בסוד מוחלט עד לסיום שנת הלימודים אמש (ליל ח' באב).

הסיבה לגל השמחות הבלתי שגרתי נעוצה בתקנה פנימית ומחמירה הנהוגה בחצר הקודש באיאן, על פי התקנה, לבחורים הלומדים בשיעור ב' בישיבה אסור להתארס באופן רשמי במהלך שנת הלימודים. בחור שהגיע להסכם שידוך במהלך השנה, נאלץ לסגור את התנאים "בשקט ובצנעה" כשרק החתן, הכלה וההורים משני הצדדים בסוד העניין. אפילו בני המשפחה הקרובה ביותר אינם מודעים לשידוך. רק עם סיום זמן קיץ, אמש בלילה, הותר הסכר והטלפונים החלו לזרום ללא הפסקה. בחסידות מכנים את הלילה הזה בהומור "ליל הפופקורן", על שם ההודעות והבשורות שטופחות זו אחר זו בקצב מסחרר. בחסידות נרשמת התרגשות עצומה, עוגות נאפות במהירות, זרי פרחים ומתנות נשלחים לבתים, והבחורים חוגגים את שמחת חבריהם יחד עם בני המשפחות שהופתעו מהבשורה. במקום שבו אסור לצלם | שמחת הברית במעוז של רבי צבי מאיר זילברברג • תיעוד חיים רוזנבוים | 10:30 תופעה מעניינת נרשמה כבר במהלך השבת האחרונה, כאשר שני מחותנים שידעו בסוד על השידוך הסגור אך לא יכלו לפרסמו תרמו כסף עבור הוצאת גיליון הקהילה, וחתמו בשם המסתורי: "החפצים בעילום שמם".

סופה של תקנה: "גרם לבעיות"

לצד השמחה הגדולה, ל'כיכר השבת' נודע כי זו תהיה השנה האחרונה שבה מיושמת התקנה במתכונתה הנוכחית. גורמים בחסידות מציינים כי בהנהלה הוחלט לבצע שינוי יסודי בתקנות לקראת השנה הבאה, לאחר שהתברר כי הנתק והחשאיות יצרו אתגרים מורכבים.

בין היתר, צוין כי התקנה יצרה תחושה קשה בקרב בחורים שלא התארסו, שנוצרו עבורם תגיות לא נעימות בתוך הישיבה. בנוסף, החשאיות המוחלטת הובילה במקרים מסוימים לשידוכים שאינם מתאימים, בשל ההסתר הממוקד.

כפי שמסתמן כעת, התקנות החדשות יאפשרו לבחורים להתארס ולפרסם את השידוך במהלך השנה, אך ייאסר עליהם להינשא עד למועד מסוים. החלטה סופית ומפורטת בנושא צפויה להתקבל ולהתפרסם בקרוב.