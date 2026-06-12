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הנחיות פיקוד העורף ביטלו, החסידות פיצתה | מסיבת החומש הכפולה בבאבוב

דרדקי החמד בני החמש של חסידות באבוב בבני ברק, חגגו השבוע את תחילת לימוד החומש, אלא שהפעם הצטרפו אליהם גם תלמידי השנה שעברה – שחגיגתם בוטלה בזמנו בשל הנחיות פיקוד העורף הקשוחות • אב"ד באבוב בארה"ק חילק את החומשים, והאבות פצחו בריקודים סוערים • תיעוד מרגש (חסידים)

מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)

מעמד מלא הוד נערך השבוע בתלמוד תורה של חסידות באבוב בעיר התורה והחסידות בני ברק, עם חגיגת מסיבת החומש המרגשת לילדי החמד שהגיעו לגיל חמש.

המעמד השנה עמד בסימן תחושת הודיה עמוקה וסגירת מעגל מעניינת, אל חתני השמחה הצעירים של השנה, הצטרפו באופן מרגש גם ילדי החמד שלמדו בתלמוד התורה בשנה שעברה.

כזכור, בשנה שעברה נמנע מהילדים לחגוג את המעמד הגדול במועדו, וזאת עקב אילוצי המלחמה הממושכת והנחיות הבטיחות המחמירות של פיקוד העורף, שלא אישרו בזמנו קיום התכנסויות המוניות ואירועים רבי משתתפים. בהנהלת התלמוד תורה החליטו להעניק לילדים את החוויה שלא זכו לה בשנה שעברה.

מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חומש בבאבוב (צילום: שוקי לרר)

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באבובמסיבת חומש

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