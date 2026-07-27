שעון החול מתקתק בקצב מהיר, והפעם נראה שוושינגטון אינה מוכנה עוד למשחקים דיפלומטיים ארוכי טווח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר הלילה (בין ראשון לשני) אזהרה חריפה במיוחד לעבר טהרן, כאשר הבהיר בריאיון לכתב חדשות 12 ברק רביד כי חלון הזמנים להשגת פריצת דרך מדינית בין המדינות הינו קצר ביותר.

"לא הרבה זמן. או שזה יקרה מהר, או שזה לא יקרה כלל" - כך השיב הנשיא האמריקני כשנשאל על משך הזמן שיוקצה למאמצים הדיפלומטיים. טראמפ הוסיף והבהיר בנחרצות: "נחזור לפעולה צבאית עוצמתית מאוד" במידה והשיחות עם איראן לא יעלו יפה.

"אל תירה" - הסיבה להשהיית התקיפות

הנשיא האמריקני חשף בריאיון את המניע שהוביל אותו לקבל את ההחלטה על השהיית התקיפות הצבאיות המתוכננות נגד יעדים איראניים בסוף השבוע האחרון. לדבריו, הצעד נעשה בעקבות פניות נמרצות ומפורשות מצד גורמים ומדינות שונות במזרח התיכון ובעולם הפועלות כמתווכות בין הצדדים.

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טראמפ ציין כי כלל הגורמים המעורבים במגעים מול טהרן פנו אליו בבקשה ישירה "אל תירה", וביקשו לאפשר מרחב תמרון נוסף למאמצי התיווך. עם זאת, הוא הדגיש כי הסבלנות האמריקנית מוגבלת בזמן, וכי או שהדברים יזוזו במהירות מרבית ויביאו לתוצאה רצויה, או שהם פשוט לא יתרחשו במישור הדיפלומטי.

איראן: "ערוצי התקשורת נותרו פתוחים"

במקביל לאזהרות מוושינגטון, אישרה איראן כי חילופי המסרים מול ארצות הברית נמשכים ברקע באמצעות גורמים מתווכים. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, הבהיר בריאיון לטלוויזיה האוסטרית כי "הם נמצאים בתהליך של חילופי מסרים", אך הדגיש כי עבור איראן, "בסביבה הנוכחית, סדרי העדיפויות הם הגנה על הריבונות, השלמות הטריטוריאלית ועל עמנו".

בקאאי הוסיף והבהיר: "בנסיבות הנוכחיות, המיקוד שלנו הוא בהגנה על הריבונות הלאומית והשלמות הטריטוריאלית של איראן. כדי שכל שיחה כלשהי תתקיים, צריכה להיות תשתית מתאימה, אבל ארה"ב חיסלה את התשתית הזו".