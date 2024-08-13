לפי דיווח הלילה ב'וול סטריט ג'ורנל', נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שקל לבטל את המו"מ עם איראן לאחר התקיפה הכפולה נגד כוחות אמריקנים במפרץ | לבסוף, לא רק שהנשיא הסכים להמשיך במגעים, אלא אף התקפל לדרישות של האיראנים על אופן השיחות ומיקומן (חדשות, מדיני)
לפי דיווח באתר החדשות האמריקני 'אקסיוס', מזכיר המדינה אנתוני בלינקן החליט לדחות את ביקורו בישראל, ברקע החשש מפני מתקפה איראנית קרובה | בתוך כך בפיקוד המרכז של ארה"ב מפרסמים תמונות חדשות מפעילות מטוסי קרב על גבי נושאת המטוסים רוזוולט שכבר נמצאת באזור (בעולם)