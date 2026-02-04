לפי פרסומים הלילה (רביעי) ב"וול סטריט ג'ורנל", הנשיא דונלד טראמפ שקל ברצינות להורות על ביטול המשא ומתן המתוכנן עם איראן, זאת לאחר שורה של תקריות חמורות במפרץ.

גורמים בממשל האמריקאי ציינו כי הנשיא הביע זעם על הניסיונות האיראניים להפעיל לחץ צבאי ערב השיחות הדיפלומטיות.

הזעם של נשיא ארה"ב התעורר לאחר שני אירועים צבאיים בהפרש של שש שעות בלבד. באירוע הראשון ניסו ספינות איראניות להשתלט על מכלית דלק אמריקנית המשמשת לפי הפרסומים את צבא ארה"ב, ובמקרה השני שיגרה כטב"ם מתאבד לעבר נושאת המטוסים אברהם לינקולן.

לפי הדיווח של סנטקום, לא מדובר היה בגיחה בלבד, אלא בטיסה מאיימת שהוגדרה על ידי פיקוד המרכז כ'אגרסיבית'. הכטב"ם הופל לבסוף על ידי מטוס F35.

עם זאת, בבית הלבן הבהירו הבוקר כי למרות המתיחות ושקילת הצעדים מחדש, לעת עתה הפגישה המתוכננת של השליח המיוחד סטיב ויטקוף עם הנציגים האיראניים תתקיים כמתוכנן בהמשך השבוע בטורקיה או בעומאן.

אמש, בנוסף לשני האירועים הצבאיים, איראן הודיעה אמש כי היא מתנגדת לקיום הפגישה בטורקיה, ודרשה לקיים את השיחות בעומאן.

עוד דרשה איראן שלא ישתתפו נציגים ממדינות נוספות בשיחות המשא ומתן, ודרשה פגישה בנוכחות שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף ושר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י.

לפי הדיווחים, האיראנים חוששים מנוכחותן של מדינות ערב כמשקיפים בפגישה, שעשויים לדרוש מטהרן ויתור על תוכנית הטילים הבליסטיים. איראן הבהירה כי הנושא לא עומד למשא ומתן.

עם זאת, אמש דווח כי האיראנים העבירו מסר לוושינגטון לפיו איראן תהיה מוכנה לדון בנושא לאחר שתוסדר סוגיית הגרעין. בישראל חוששים כי "שיטת הסלמי" בו נוקטים האיראנים נועדה למשוך זמן, וכי הם מאמינים שאם יוסדר הנושא הגרעיני, אזי יבטל טראמפ את תוכניות המתקפה ללא דרישות נוספות.

בינתיים, למרות התקיפות והקשחת העמדות ימים ספורים לפני הפגישה המתוכננת, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נכנע לפי הדיווחים לדרישותיהם של האיראנים, כאשר הפגישה צפויה להתקיים בעומאן ולא בטורקיה, ככל הנראה בנוכחות נציגיהן של שתי המדינות בלבד.

ההתנהלות של נשיא ארה"ב מתכתבת עם דיווח של העיתונאי ברק רביד אמש בשעות הבוקר, לפיו הנשיא "פשוט לא שם. הוא לא רוצה באמת לתקוף באיראן".

עוד עלה בדיווח אמש כי השיחה שקיים הרמטכ"ל זמיר עם יו"ר המטות המשולבים דן קיין לא הובילה לתוצאה הרצויה בישראל, וכי הוא "לא הצליח לשכנע" את מקבילו האיראני בדבר חשיבות המתקפה.