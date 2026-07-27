בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, דחה את הבקשה להוציא צו על תנאי נגד תיקון חוק זכויות הסטודנט, שאושר לאחרונה בכנסת ומאפשר למוסדות להשכלה גבוהה לפתוח מסלולי לימוד נפרדים גם בתארים מתקדמים. ההחלטה מהווה מכה משמעותית לעותרים שביקשו לעצור את יישום החוק.

בהחלטתו הורה בית המשפט למשיבים להגיש תגובה מקדמית בלבד עד ליום 17 בספטמבר 2026, מבלי שניתן צו על תנאי או צו ביניים. משמעות ההחלטה היא שהחוק ממשיך לפעול ללא הגבלה, ומוסדות אקדמיים יכולים להגיש בקשות למועצה להשכלה גבוהה לפתיחת מסלולים נפרדים.

העתירה הוגשה על ידי פרופ' יופי תירוש ועותרים נוספים, שביקשו להוציא צו על תנאי שיורה למדינה לנמק מדוע לא יבוטל תיקון חוק זכויות הסטודנט. התיקון, שיזמה ח"כ לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 52 חברי כנסת מול 43 מתנגדים.

על פי התיקון שאושר, מוסדות להשכלה גבוהה יוכלו לקיים מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים גם בתארים מתקדמים – תואר שני ושלישי – ולא רק בתואר ראשון כפי שהיה עד כה. ההפרדה תותר במסלולים הנפרדים אך ורק בכיתות הלימוד, עבור סטודנטים וסטודנטיות המעוניינים בכך, בעוד שאר המרחבים האקדמיים יישארו משותפים.

"החלטה מתבקשת"

ח"כ לימור סון הר מלך, יוזמת החוק, מסרה בתגובה להחלטה: "החלטת בג"ץ שלא להוציא צו על תנאי היא ההחלטה המובנת מאליה והמתבקשת. מדובר בחוק שעבר הליך חקיקה מלא בכנסת ונועד להרחיב את חופש הבחירה ואת הנגישות להשכלה גבוהה לציבורים שהיו מודרים ממנה עד היום".

סון הר מלך הוסיפה: "אפשר להבין את חששן של העותרות מכך שהשכלה גבוהה נגישה יותר תאפשר גם לנשים ולגברים שאינם שותפים להשקפת עולמן לשבת סביב שולחנות קבלת ההחלטות באקדמיה, במערכת הציבורית ובמוקדי ההשפעה. אבל החשש הזה אינו יכול להצדיק את הדרתם של אלפי ישראלים מהאפשרות לרכוש השכלה גבוהה".

יוזמת החוק קראה למוסדות האקדמיים שלא להמתין: "אני קוראת לכל המוסדות האקדמיים שלא להמתין, ולהגיש למל"ג בקשות כבר כעת, לפתיחת מסלולי לימוד נפרדים בהתאם לחוק. אלפי נשים וגברים ממתינים להזדמנות הזו, והגיע הזמן שהחוק יהפוך למציאות בשטח".

החוק מבטל את המצב שנוצר בעקבות פסיקת בג"ץ שמנעה הפרדה בתארים מתקדמים, ומשיב את ההכרעה למחוקק ולמוסדות האקדמיים. נתוני המועצה להשכלה גבוהה מצביעים על כך ש-42% מהסטודנטים החרדים הצהירו כי אם המסלולים לא יהיו נפרדים, הם כלל לא יירשמו ללימודים אקדמיים.

המהלך עשוי להשפיע באופן משמעותי על הציבור החרדי והדתי. סמינרים חרדיים לבנות יוכלו לקדם מסלולים נפרדים לתואר שני, אפשרות שנמנעה עד כה בעקבות המגבלות על קיום לימודים בהפרדה בתארים מתקדמים. תואר שני ותארים מתקדמים מהווים במקרים רבים תנאי סף לקידום מקצועי, להשתלבות במשרות בכירות ולהתמודדות במכרזים בשירות המדינה.