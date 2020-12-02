מחקר חדש של אוניברסיטת סטנפורד קובע: לימודים באוניברסיטת תל אביב מגדילים ב-260% את הסיכוי להפוך למייסדי חברות ענק (יוניקורן). כעת, תוכנית 'מובילים' לבוגרי ולבוגרות החינוך החרדי של אוניברסיטת תל אביב, הופכת את המצוינות הזו לנגישה מאי פעם. עם תנאי קבלה מותאמים, ליווי אישי וקהילה תומכת – החלום על קריירה בבית המשפט העליון או בהייטק מעולם לא היה קרוב יותר.
חרדים רבים פוקדים בשנים האחרונות את שערי האקדמיה ובייחוד את האוניברסיטה העברית בירושלים. הלימודים האקדמיים מזמנים אתגרים מסוגים שונים, אך ההתאמות שנעשו לצורך שמירת הזהות החרדית הופכת את האתגר לפחות מאיים, שכן כניסת חרדים לאקדמיה הישראלית פועלת לטובה על שני הצדדים – על החברה החרדית, ועל האקדמיה עצמה