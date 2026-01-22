הדרך של החרדים לפסגת עולם התעסוקה עוברת כאן

למצטיינים באמת: אונ' תל אביב ( צילום: Moshe Shai/FLASH90 )

"אף אחד או אחת שחשבו בקטן לא שינו את העולם", אומר המשפט המפורסם, ובאוניברסיטת תל אביב נדמה שהמשפט הזה הוא תוכנית עבודה. עבור בוגר או בוגרת החינוך החרדי, המעבר לעולם האקדמי עשוי להיראות לעיתים כטיפוס על הר גבוה. הפערים הלימודיים, השוני התרבותי והחשש מהלא-נודע יוצרים מחסום שמונע מרבים לממש את הפוטנציאל האדיר הטמון בהם.

אבל המציאות בשטח משתנה. תוכנית 'מובילים' לבוגרי ולבוגרות החינות החרדי באוניברסיטת תל אביב, הוקמה בדיוק כדי לשבור את התקרה הזו. היא לא רק "מאפשרת" לימודים, היא מייצרת מסלול המראה יוקרתי שבסופו ממתינות המשרות הנחשקות ביותר במשק הישראלי. המוסד שבו נוצרים המנהיגים של המחר כדי להבין את עוצמת ההזדמנות, כדאי להעיף מבט בנתונים היבשים. כתבה שפורסמה לאחרונה ב'וואלה! כסף' חשפה נתונים מדהימים ממחקר שנערך באוניברסיטת סטנפורד היוקרתית. לפי המחקר, לימודים לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב מגדילים ב-260% את הסיכוי של בוגריה להפוך למייסדי "יוניקורן" (חברות טכנולוגיה בשווי של מעל מיליארד דולר). יריות ליד אוניברסיטת תל אביב: שני פצועים, אחד במצב קשה מישאל לוי | 23.11.25 זהו נתון מדהים שעוקף אפילו מוסדות ענק כמו ,MIT ייל וברקלי. אוניברסיטת תל אביב היא המוסד היחיד מחוץ לארצות הברית שהתברג בעשירייה הראשונה בעולם בהצמחת יזמים מצליחים. כשאתם נרשמים לאוניברסיטת תל אביב, אתם לא רק קונים ידע – אתם נכנסים לרשת הקשרים (Networking) היוקרתית והחזקה ביותר בישראל. נועה, סטודנטית למשפטים מפתח תקווה, כבר מרגישה את זה בשטח: "במשפטים הכי חשוב זה להיות מהמובילים והמצטיינים בתחום", היא מספרת. "יש לי עוד שנה לסיום הלימודים וכבר קיבלתי הצעות מהמשרדים הגדולים בישראל. המוניטין של אוניברסיטת תל אביב עושה את שלו".

תוכנית 'מובילים': הגשר שחיכיתם לו

אז איך מחברים בין המצוינות העולמית הזו לבין בוגר ישיבה או בוגרת סמינר? כאן נכנסת לתמונה תוכנית 'מובילים' לבוגרי ולבוגרות החינוך החרדי. התוכנית היא "חליפה תפורה אישית" שנועדה להנגיש את כל הטוב שיש לאוניברסיטה להציע, תוך הבנה עמוקה של צרכי הקהל החרדי.

התוכנית מבוססת על חמישה עמודי תווך שנועדו להבטיח שלא רק תתקבלו לאוניברסיטה, אלא שתסיימו את התואר בהצטיינות:

1. המפתח לדלת: תנאי קבלה מותאמים. החסם הראשון הוא תמיד תנאי הקבלה. תוכנית 'מובילים' לבוגרי ולבוגרות החינוך החרדי מציעה מסלולי קבלה ייחודיים המותאמים לרקע הלימודי של החינוך החרדי. מתוך הבנה שהיכולת האינטלקטואלית קיימת, וכל מה שצריך זה התאמה של המערכת כדי לזהות אותה.

2. לא צועדים לבד: ליווי אישי מהרגע הראשון. באוניברסיטה גדולה קל ללכת לאיבוד. ב'מובילים' זה פשוט לא קורה. כל סטודנט וסטודנטית זוכים לליווי אישי ופרטני מרגע הרישום, דרך ההתלבטויות על בחירת מסלול הלימודים, ועד ליום קבלת התואר. יש מי שמקשיב, מכוון ועוזר לפתור כל בעיה בירוקרטית או אישית שעולה בדרך.

3. מעטפת לימודית: מגשרים על הפערים בביטחון. מתמטיקה ואנגלית הם לעיתים "המחסום" עבור מי שלא למד אותם לעומק. התוכנית מספקת שיעורי עזר עם חונכים אקדמאיים מהשורה הראשונה. המטרה היא אחת: למקסם את הידע שלכם ולהעניק לכם את הביטחון העצמי הדרוש כדי להצליח בקורסים המאתגרים ביותר.

4. קהילה שהיא בית: להרגיש שייך. החשש מהבדידות החברתית בקמפוס הוא מובן. לכן, תוכנית 'מובילים' יצרה קהילה חרדית תומכת ומגבשת. מדובר בקבוצת סטודנטים איכותית שחולקת ערכים דומים, קשיים דומים והצלחות דומות. איתנו, תמצאו חברים לספסל הלימודים שמבינים בדיוק מאיפה באתם.

5. היעד הסופי: קריירה נוצצת. התואר הוא לא המטרה, הוא האמצעי. בוגרי ובוגרות התוכנית כבר משתלבים כיום במוקדי הכוח של מדינת ישראל: הם מתמחים בלשכות של שופטי בית המשפט העליון, עובדים במשרדי עורכי הדין המובילים בתל אביב, ומובילים צוותי פיתוח בחברות הייטק פורצות דרך. היוקרה של אוניברסיטת תל אביב פותחת דלתות שמוסדות אחרים פשוט לא יכולים לפתוח.

"בסוף היום אני נרדם עייף אבל עם ביטחון שהמשרה הבאה שלי כבר מובטחת", משתף בחיוך צעיר חרדי מבני ברק, שנמצא בשנתו השלישית ללימודי רפואה באוניברסיטה. "רמת הלימודים גבוהה ומאתגרת, אבל המקצועיות והקשרים שפיתחתי כאן עם בכירי התחום נותנים לי שקט נפשי. אני יודע שאצא מכאן בסיום הלימודים לקריירה עם שכר גבוה ולתנאים המובילים בישראל".

העתיד שלך מתחיל ביום חמישי ה-5.2.26

העולם משתנה, וההזדמנויות היום גדולות מאי פעם. הציבור החרדי ניחן ביכולות לימוד, התמדה וחשיבה אנליטית יוצאות דופן – ואוניברסיטת תל אביב רוצה אתכם אצלה.

גליה גבעולי, מנהלת תוכנית 'מובילים' לבוגרי ולבוגרות החינוך החרדי של אוניברסיטת תל-אביב, מציינת, כי "השילוב בין מצוינות אקדמית לרוח יזמית הוא שמייצר את היתרון המשמעותי לבוגרים. תוכנית 'מובילים' לוקחת את היתרון הזה ומגישה לכם אותו עם כל העזרה הנדרשת לכל אורך הדרך עד להגעה ליעד ואף מעבר לו...".

אל תסתפקו במועט. אל תחשבו בקטן. העתיד שלכם ואתם ראויים למקום הטוב ביותר.

אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לעשות את הצעד הראשון ולבוא לשמוע מקרוב. ביום חמישי, ה-5.2.26, נקיים יום פתוח מיוחד לתואר ראשון ושני בקמפוס האוניברסיטה. זו ההזדמנות שלכם לפגוש את הצוות, לשוחח עם סטודנטים בתוכנית, ולהבין איך גם אתם יכולים להיות חלק מנבחרת ה'מובילים'.