כיכר השבת
100,000 דולר בשנה

"השוק מתחיל להשתנות": גברים בלי תואר אקדמי מרוויחים שכר גבוה

מחקר חדש בארה"ב מצא כי שוק העבודה משתנה: מיליוני אמריקאים מרוויחים משכורות של שש ספרות ללא תואר, בעיקר במטרופולינים טכנולוגיים | פערי מגדר עדיין ניכרים, אך גם נשים מצטרפות לענפי ההייטק והבנייה (בעולם)

עבודות בשכר גבוה לא רק לבעלי תואר (צילום: Shutterstock)

מחקר חדש של LendingTree מראה כי כ-5.7 מיליון אמריקאים עובדים במשרות מלאות כל השנה ומרוויחים לפחות 100,000 דולרים בשנה, על אף שאין ברשותם תואר ראשון. עיקר בעלי התפקידים הללו מתרכזים באזורי מטרופולין גדולים כמו סן פרנסיסקו (17.1%) וסיאטל (17%), בעוד שבאזורים כמו אל פאסו וטקסס רק 4.9% מהעובדים ללא תואר מגיעים לרמות שכר אלו.

בין המקצועות הבולטים בהם עובדים ללא תואר מרוויחים שכר גבוה ניתן למצוא תפקידי ביצוע וניהול (לדוג': מנכ"לים ויזמים), טכנאים ומהנדסי מערכות, מתקיני מעליות וחשמלאים. מקצועות אלו דורשים התמחות וכישורים טכניים, ולא הכשרה אקדמית.

פערי מגדר עדיין ניכרים בענפי השכר הגבוה: רק 22% מהנשים העובדות ללא תואר מרוויחות שכר של שש ספרות, לעומת 78% מהגברים. עם זאת, מספר הנשים בענפי הבנייה והטכנאות בעלייה משמעותית, בעיקר בשל הביקוש הגדול שנוצר מענפי האנרגיה המתחדשת והשקעות הפדרליות בתשתיות.

הממצא המשמעותי הוא השינוי בגישת המעסיקים: יותר חברות מעניקות הזדמנויות לבעלי ניסיון ומיומנויות, ופחות מתעקשות על תואר אקדמי פורמלי. השוק עובר ממערכת של דרישות פורמליות למערכת המוקירה התמחות, חריצות וניסיון.

מחקר זה מצביע על מגמה מתעצמת: מרכזי ההייטק והתעשייה בארה"ב מושכים עובדים חכמים, מיומנים ובעלי ניסיון, ללא קשר להשכלה הפורמלית, ופותחים דלתות בפני אוכלוסיות שבעבר חוו מגבלות משמעותיות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכלכלה בעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר