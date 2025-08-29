"השוק מתחיל להשתנות": גברים בלי תואר אקדמי מרוויחים שכר גבוה

עבודות בשכר גבוה לא רק לבעלי תואר ( צילום: Shutterstock )

מחקר חדש של LendingTree מראה כי כ-5.7 מיליון אמריקאים עובדים במשרות מלאות כל השנה ומרוויחים לפחות 100,000 דולרים בשנה, על אף שאין ברשותם תואר ראשון. עיקר בעלי התפקידים הללו מתרכזים באזורי מטרופולין גדולים כמו סן פרנסיסקו (17.1%) וסיאטל (17%), בעוד שבאזורים כמו אל פאסו וטקסס רק 4.9% מהעובדים ללא תואר מגיעים לרמות שכר אלו.