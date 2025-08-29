"השוק מתחיל להשתנות": גברים בלי תואר אקדמי מרוויחים שכר גבוה

מחקר חדש של LendingTree מראה כי כ-5.7 מיליון אמריקאים עובדים במשרות מלאות כל השנה ומרוויחים לפחות 100,000 דולרים בשנה, על אף שאין ברשותם תואר ראשון. עיקר בעלי התפקידים הללו מתרכזים באזורי מטרופולין גדולים כמו סן פרנסיסקו (17.1%) וסיאטל (17%), בעוד שבאזורים כמו אל פאסו וטקסס רק 4.9% מהעובדים ללא תואר מגיעים לרמות שכר אלו.
בין המקצועות הבולטים בהם עובדים ללא תואר מרוויחים שכר גבוה ניתן למצוא תפקידי ביצוע וניהול (לדוג': מנכ"לים ויזמים), טכנאים ומהנדסי מערכות, מתקיני מעליות וחשמלאים. מקצועות אלו דורשים התמחות וכישורים טכניים, ולא הכשרה אקדמית.
פערי מגדר עדיין ניכרים בענפי השכר הגבוה: רק 22% מהנשים העובדות ללא תואר מרוויחות שכר של שש ספרות, לעומת 78% מהגברים. עם זאת, מספר הנשים בענפי הבנייה והטכנאות בעלייה משמעותית, בעיקר בשל הביקוש הגדול שנוצר מענפי האנרגיה המתחדשת והשקעות הפדרליות בתשתיות.
הממצא המשמעותי הוא השינוי בגישת המעסיקים: יותר חברות מעניקות הזדמנויות לבעלי ניסיון ומיומנויות, ופחות מתעקשות על תואר אקדמי פורמלי. השוק עובר ממערכת של דרישות פורמליות למערכת המוקירה התמחות, חריצות וניסיון.
מחקר זה מצביע על מגמה מתעצמת: מרכזי ההייטק והתעשייה בארה"ב מושכים עובדים חכמים, מיומנים ובעלי ניסיון, ללא קשר להשכלה הפורמלית, ופותחים דלתות בפני אוכלוסיות שבעבר חוו מגבלות משמעותיות.
