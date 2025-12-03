החור באוזון מעל אנטארקטיקה היה השנה הקטן והקצר ביותר מאז 2019, לפי נתוני שירות האטמוספירה של קופרניקוס באירופה.

על פי המדענים, מדובר בסימן מעודד המעיד על המשך ההתאוששות של שכבת האוזון, המשמשת כמגן מפני קרינת ה-UV המסוכנת של השמש.

החור הגיע לשיא של כ-21 מיליון קמ"ר בספטמבר – נמוך משמעותית מהשיא של 26 מיליון קמ"ר שנמדד ב-2023, ונסגר מוקדם מהרגיל כבר ביום שני האחרון. זוהי השנה השנייה ברציפות שבה נמדד חור קטן יחסית, לאחר תקופה של חורים גדולים ומתמשכים בין 2020 ל-2023.

לדברי לורנס רואי, מנהל השירות, ההתכווצות והסגירה המוקדמת של החור משקפות את ההתקדמות המתמשכת כתוצאה מהפסקת השימוש בחומרים הפוגעים באוזון, בהתאם לאמנת מונטריאול משנת 1987. מחקרים קודמים מצאו כי צמצום פליטות החומרים הללו האט את הנזק לשכבה, ועל פי ההערכות האוזון מעל אנטארקטיקה יחזור לרמות של 1980 עד שנת 2066.

יחד עם זאת, מדענים עדיין בוחנים מדוע החורים בין 2020 ל-2023 היו גדולים ועמידים במיוחד. אחת ההשערות היא שההתפרצות של הר הגעש הונגה טונגה ב-2022, שהחדירה כמויות גדולות של אדים ואפר לסטרטוספירה, תרמה להיווצרות החור החריג של 2023. בקופרניקוס הסבירו כי ללא הפסקת השימוש בחומרים המזיקים, רמת הדלדול העולמית של האוזון הייתה עלולה להגיע ל"כמעט קטסטרופלית".

ללא שכבת אוזון מספקת, יותר קרינה אולטרה-סגולה מגיעה לפני הקרקע ועלולה לפגוע בבריאות האדם, בחקלאות ובמערכות אקולוגיות. לדברי פול ניומן, ראש צוות מחקר האוזון בנאס"א, דפוס ההצטמצמות תואם את התחזיות: החורים נוצרים מאוחר יותר בעונה ומתפרקים מוקדם יותר, אך נדרשות עוד שנים רבות עד לחזרה לרמות התקינות של שנות ה-80.