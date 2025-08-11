כיכר השבת
"ניקוי בירת המדינה"

דיווח: הנשיא טראמפ מתכנן לפרוס מאות חיילים בוושינגטון

צבא ארה"ב מתכנן לפרוס מאות מחיילי המשמר הלאומי בוושינגטון הבירה, כך אמרו גורמים אמריקנים רשמיים שציינו כי החלטה סופית בנושא טרם התקבלה מצד הנשיא דונלד טראמפ, אך החיילים כבר מתכוננים להצבתם | לא ברור עדיין מה יהיה תפקידם של החיילים, אך הם עשויים להשתתף במאמצים להגנה על סוכנים פדרליים או אף לבצע משימות מנהליות של אכיפת החוק (בעולם)

טראמפ (צילום: Shutterstock)

צבא ארה"ב מתכנן לפרוס מאות מחיילי המשמר הלאומי בוושינגטון הבירה. כך אמרו גורמים אמריקנים רשמיים לסוכנות הידיעות רויטרס, שציינו כי החלטה סופית בנושא טרם התקבלה מצד הנשיא , אך החיילים כבר מתכוננים להצבתם.

אחד הגורמים הדגיש כי לא ברור עדיין מה יהיה תפקידם של החיילים, אך הם עשויים להשתתף במאמצים להגנה על סוכנים פדרליים או אף לבצע משימות מנהליות של סוכנויות אכיפת החוק.

הדיווח בא שעות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי יקיים היום מסיבת עיתונאים בבית הלבן, ובה יציג צעדים חסרי תקדים לניקוי בירת המדינה.

בפוסט שפרסם אמש ברשת החברתית שבבעלותו, צירף הנשיא מספר תמונות בהן נראים אוהלי מגורים של חסרי בית, והבהיר כי בכוונתו לפנותם באופן מיידי מאזורי הבירה.

לדבריו, הממשל יציע לאותם אנשים מקומות מגורים חלופיים, אך הרחק ממרכז העיר. במקביל, הבטיח טראמפ לטפל בתקיפות גם בפשיעה: "העבריינים - אתם לא צריכים לעזוב, אנחנו נשים אתכם בכלא, שם מקומכם".

הנשיא הוסיף כי המהלך יתבצע במהירות, בדומה לצעדים שנקט בגבול הדרומי. "עברנו ממיליונים שנכנסו למדינה לאפס בחודשים האחרונים. זה יהיה אפילו קל יותר - תהיו מוכנים. לא יהיה פה 'מר נייס גאי'. אנחנו רוצים את הבירה שלנו בחזרה", כתב.

