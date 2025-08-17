פרשת החלפת המנעולים בלשכה בתל אביב: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הגיבה לפני מספר דקות לעתירה שהוגשה בבג"ץ נגד השר יריב לוין - שהחליף את המפתח בלשכה שלו בתל אביב, בו היתה יושבת גם היועמ"שית.

לדבריה: "מאז תחילת כהונת היועצת המשפטית לממשלה, המשיכה היועצת את הנהוג במשרד המשפטים מזה כעשור קודם לכן, לפחות, והוא, כפי שנמסר, שהיועץ המשפטי לממשלה ולצוותו עושים שימוש במתחם משרדים בקריית הממשלה בתל אביב ובו לשכות לשר המשפטים ולמנכ"ל משרד המשפטים, בימים בהם המתחם לא מאויש על ידי לשכות השר והמנכ"ל".

לדברי מיארה: "על פי הנהוג בשנים אלה, היועצת יושבת במשרד בו יושב שר המשפטים, ואנשיו לשכתה יושבים ביתר המשרדים במתחם. השגת היועצת וצוותה למתחם נעשית על פי תיאום מוקדם עם לשכת שר המשפטים ומנכ"ל המשרד".

מיארה הוסיפה כי "כפי שנאמר בהודעת שר המשפטים, רק לאחר החלטת הממשלה, בקשר ישיר אליה, התקבלה החלטה חד-צדדית, ללא כל הסבר, בדבר נעילת משרד השר, כך שהיועצת לא תוכל להיכנס אליו, ורק אזהתבקשה לשכת היועצת שלא לעשות שימוש במתחם".

היועצת המשפטית לממשלה סיימה וכתבה: "האירוע המתואר סותר את הצווים השיפוטיים שהוצאו מלפני בית המשפט הנכבד, ובפרט את ההוראה לפיה אין לשנות מסדרי העבודה הקיימים. התכלית היא ניסיון לפגוע במעמדה של היועצת המשפטית לממשלה ובעבודתה המקצועית".