למידה מרחוק תימשך גם ביום חמישי ושישי - כך הודיע משרד החינוך

משרד החינוך עדכן הבוקר (יום רביעי) כי הלמידה בכלל מערכת החינוך תמשיך להתקיים במתכונת של למידה מרחוק בימים חמישי ושישי (5-6 במרץ), זאת בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובהמשך למתווה הלמידה שהוצג בתחילת השבוע.

על פי ההודעה, בימים אלה יושם דגש מיוחד על העמקת הלמידה המשמעותית ועל חיזוק השגרות הפדגוגיות והקשר החינוכי בין צוותי ההוראה לתלמידים. צוותי ההוראה ערוכים לכך ויובילו את המעבר ללמידה משמעותית, לצד המשך הקשב והמענה הרגשי לתלמידים.

כמו כן, הבהיר המשרד כי פירוט שעות המפגשים והקישורים לשיעורים יועברו להורים ולתלמידים ישירות על ידי הצוותים החינוכיים בכל מוסד חינוכי. ההחלטה להאריך את הלמידה מרחוק נובעת מהמצב הביטחוני המתמשך והצורך להבטיח את בטיחות התלמידים והצוותים החינוכיים.

היערכות לשבוע הבא

במבט לשבוע הבא, משרד החינוך נערך לתרחישים שונים בהתאם להתפתחויות הביטחוניות ולהנחיות פיקוד העורף. ככל שיינתנו הקלות, תיתכן חזרה מדורגת ללמידה פיזית במוסדות החינוך. ובהיעדר שינוי במצב, תמשיך מערכת החינוך להעמיק בלמידה משמעותית מרחוק באופן סדור ומובנה.

המשרד הבהיר כי יעדכן לקראת פתיחת השבוע את מתווה הפעילות והלמידה לשבוע הבא, בהתאם להערכות המצב העדכניות ולהנחיות פיקוד העורף. ההחלטה תתקבל תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמי הביטחון ובהתאם למצב בשטח.

מוקד סיוע רגשי זמין

משרד החינוך שב וקורא לתלמידים, להורים ולצוותי החינוך להיעזר במוקד הסיוע הרגשי של משרד החינוך בכל עת ולפי הצורך במספר 6312*. המוקד, המופעל על ידי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י) במשרד החינוך, פועל 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, ומעניק סיוע רגשי והכוונה מקצועית.

יצוין כי בתקופה זו של אי-ודאות, חשוב במיוחד לשמור על קשר רציף עם התלמידים ולספק להם מענה רגשי לצד הלמידה האקדמית. צוותי החינוך מודעים לכך ופועלים בהתאם, תוך שמירה על שגרה לימודית ככל האפשר במסגרת הלמידה מרחוק.