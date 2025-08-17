השיטה שפיצחה את הסוד: לא צריך לקפל את חלומות הלימוד והתעסוקה

עולמות התעסוקה הולכים ומשתנים מדור לדור, כאשר אם לוקחים בחשבון שבכל שנתיים מתחלף דור, כך גם מקצועות שראינו בעבר שהיו בעלי מעמד נחשב, הולכים ונכחדים ובמקומם נראים מקצועות חדשים והרבה יותר טכנולוגיים. גם עולמות הלימודים האקדמיים משתנים בהתאם, היות ונדרשת התאמה מובהקת לסייע לאנשים שרוצים להשתלב בעולם התעסוקה המתפתח, שיוכלו להבין מהן מגמות השוק, מהם המקצועות המבוקשים ביותר וליהנות מפרקטיקה שמובילה לפרנסה בכבוד. אחת החלוצות בתחום האקדמיה שפיצחה את הסוד של לימודי מקצוע שמובילים לפרנסה בכבוד היא המכללה למינהל, שהביאה אל העיר בני ברק את הקמפוס שמאפשר לכל איש ואישה להמשיך את אורח חייהם, להמשיך לעבוד או ללמוד במקביל ולא לוותר על החלומות.

לא מתפשרים על סוג התואר

"בעבר אנשים היו לומדים רק מה שמסתדר להם עם החיים עצמם, במידה וכמובן הדבר הסתדר להם", מסביר חגי מיצמכר, מנהל שיווק, יעוץ ופיתוח עסקי במסלול האקדמי מכללה למינהל. "היום אנשים הרבה יותר מודעים והרבה יותר בררנים לגבי התואר שהם רוצים ללמוד ובין היתר מכיוון שחרדים שרוצים ללמוד תואר, עושים זאת מסיבות של פרנסה ופחות מסיבות של קריירה. הם רוצים לדעת שיש להם פרנסה טובה ואפשרות לחתן ילדים. לכן הם צריכים מקצוע מבוקש ובעיקר יכולת ללמוד מבלי לעצור את החיים. כולנו יודעים שלא מעט אנשים, בעבר, נמנעו מלימודים מכיוון שהדבר דרש תשומת לב מוחלטת של כל ימות השבוע והדבר בלתי אפשרי כשיש לנהל גם חיי משפחה. זו הסיבה שהקמנו את המסלול האקדמי מכללה למינהל בבני ברק".

תארים מבוקשים ביותר בשוק העבודה

המהפכה החלה כאשר המכללה למינהל יצרה מסלולי לימודים לגברים ולנשים, בהתאמה, תוך כדי המשך בחיים – על כל המשתמע מכך. "הקמנו מערך לימודי בוקר ולימודי ערב", מסביר מיצמכר, "כך שכל תלמיד ותלמידה יוכלו למצוא את הימים והשעות שנוחות להם. בנוסף, עשינו עבורם את העבודה וזיקקנו היטב את בחירת התארים שיש אצלנו, שיהיו התארים הכי מבוקשים בשוק העבודה, הכל בגיבוי מחקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והוכחות בעולמות התעסוקה.

כך הבאנו תואר ראשון במדעי המחשב, לגברים ולנשים שבו למעשה נוגעים בעולמות התכנות, ההייטק, סייבר. הבוגרים משתלבים בעבודות עם ביקוש גבוה ושכר בהתאם. גם תואר בכלכלה וניהול לגברים ולנשים, שבו נוגעים בעולמות שוק ההון, מימון, עבודה עם כלכלנים בחברות ממשלתיות, בחברות ביטוח, התלמידים שלנו משתלבים בתפקידי ניהול, דאטה אנליסט ועוד. יש גם תארים לנשים בלבד, כמו תואר ראשון במדעי ההתנהגות שלוקח לעולמות של עבודה עם שליחות. משאבי אנוש, ניהול עובדים, ניהול צוותים, הדרכה, ייעוץ. תואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי שמאפשר עבודה עם נוער בסיכון, ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, מלמד שיטות טיפול שונות ומבוקשות".

התאמת לימודים להתפתחות הטכנולוגית

במכללה למינהל פועלים כל הזמן להתאים את אופי ורמת לימודי התואר, לצורך המתפתח של השוק. "אחד החידושים המתקדמים ביותר שהכנסנו", אומר מיצמכר, "הוא לימודי AI במקביל ללימודי התואר. מכיוון שזיהינו את המגמה שהולכת ומתפתחת ואת הטכנולוגיה שהשתדרגה משמעותית, הבנו שיש כלים שמחייבים התייחסות על מנת להיות רלוונטיים וכך הוספנו את השימוש בבינה מלאכותית וזה כמובן בתוך תוכנית הלימודים".

מעטפת מושלמת כדי שכולם יוכלו להצליח

עם מקצועיות של עשרות שנים, הבנה של שוק הלימודים והעבודה ובעיקר חזון לאפשר לכל מי שרוצה ללמוד – להצליח, במסלול האקדמי מכללה למינהל, תמצאו רק תארים מכווני תעסוקה מכיוון שיש משמעות לתואר שאדם לומד, מה שיאפשר לו מקצוע של פרנסה בכבוד. בנוסף, כהבנה לצורך גברים ונשים בציבור החרדי, מאפשרים ימים ושעות נוחות במקביל לחיי משפחה ועבודה.

גם עבור אנשים ללא רקע כלל, מצאו פתרון מקצועי והתלמידים מקבלים מענה על ידי מכינות השלמה וליווי אישי, כל אחד ואחת על פי הצרכים האינדבידואליים שלהם. התלמידים זוכים לסיוע גם גם בפתרונות מימון ומלגות וניתן דגש על התנאים של כיתות מרווחות, פינת קפה נעימה בכשרות למהדרין ותנאים טובים מכל ההיבטים כדי להצליח להגיע לתואר המבוקש. "קשה להתעלם מהסיפוק שמרגישה אמא לילדים שמגיעה מרחוק, היא עובדת ובקרוב מסיימת אצלנו לימודי תואר וכבר ממתין לה קידום בעבודה", מתאר מיצמכר. "נכון שהיא משקיעה ולמשך תקופת הלימודים היא צריכה להתנהל בין עבודה, לימודים לניהול הבית, אך כאשר התמהיל נכון, אותה אמא יודעת שהיא משקיעה תקופת זמן שבסופה תשיג מקצוע טוב ומבוקש, היא תוכל להרוויח הרבה כסף וזה שווה את ההשקעה. לצד המענה המקיף והעזרה שאנחנו מציעים, אנו עדים לכך שההשקעה אכן שווה והתלמידים שלנו משתלבים במקומות עבודה נחשבים ומבוקשים".

