אוניברסיטת תל אביב הודיעה אמש (רביעי) כי ניתוח השתלת חוט השדרה הראשון בעולם בבני אדם יתבצע בישראל. מהלך שללא ספק מסמן אבן דרך היסטורית ברפואה רגנרטיבית, ועשוי לאפשר למטופלים משותקים לשוב וללכת.

הניתוח החלוצי, שצפוי להתקיים בחודשים הקרובים, ישתמש בתאים של המטופל עצמו. פרופסור טל דביר, ראש המרכז סגול לביוטכנולוגיה רגנרטיבית באוניברסיטת תל אביב והמדען הראשי בחברת "מטריסלף" הישראלית, מוביל את המאמץ.

פרופסור טל דביר הסביר:

ההשתלה פורצת הדרך מתבצעת באופן מותאם אישית לכל מטופל, כדי למנוע דחייה חיסונית. התהליך מתחיל בנטילת תאי דם מהמטופל עצמו. תאים אלה עוברים תהליך "ריפרוגרמינג" (תכנות מחדש) בעזרת טכנולוגיה עטורת פרס נובל, ההופך אותם לתאים דמויי תאי גזע עובריים, המסוגלים להתפתח לכל סוג תא בגוף.

במקביל, נלקחת רקמת שומן מהמטופל, ממנה מופרדים חומרים כמו קולגנים וסוכרים, המשמשים לבניית פיגום ג'ל ייחודי. אל תוך ג'ל זה מוכנסים התאים דמויי תאי הגזע, והם מתפתחים למבנה של חוט שדרה מהונדס.

רקמה מהונדסת זו מושתלת באזור הפגוע בחוט השדרה, מחליפה את הרקמה המצולקת ומחברת מחדש את מערכת העצבים. מטרת ההשתלה היא לאפשר לאותות חשמליים מהמוח לעבור שוב דרך חוט השדרה הקטוע, ובכך להחזיר למטופלים משותקים את היכולת ללכת ולשקם את תפקודם.

מחקרים בבעלי חיים, שפורסמו בכתב העת "Advanced Science", הראו תוצאות יוצאות דופן, כאשר עכברים עם שיתוק כרוני שבו ליכולת הליכה מלאה לאחר ההשתלות.

פגיעות בחוט השדרה, המשפיעות על למעלה מ-15 מיליון אנשים ברחבי העולם, אינן ניתנות כיום לריפוי מלא, וגוף האדם אינו יכול לרפא אותן באופן טבעי. חוט השדרה משדר אותות חשמליים מהמוח לכל חלקי הגוף, וכאשר הוא נקטע מטראומה, האות אינו יכול לעבור, והמטופל נותר משותק מתחת לפגיעה. רקמת הצלקת החוסמת את האותות הנותרים היא אתגר משמעותי.

הטכנולוגיה פותחה בישראל, באוניברסיטת תל אביב וב"מטריסלף". משרד הבריאות הישראלי אישר לאחרונה ניסויים ראשוניים בשימוש חומל בשמונה חולים, מה שהופך את ישראל למדינה הראשונה שתנסה הליך זה. "זו ללא ספק גאווה לאומית. הטכנולוגיה פותחה כאן בישראל, באוניברסיטת תל אביב ובמטריסלף, ומההתחלה היה לנו ברור שהניתוח הראשון אי פעם יבוצע בישראל, עם מטופל ישראלי", אמר פרופסור דביר.