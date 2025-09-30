רגעים מרגשים נרשמו בבית החולים הדסה הר הצופים, כאשר צוות ארגון 'חיים לילד' בראשות היו"ר הרב ראובן סקלר הגיע עם מתנה יקרה מפז: מכשיר VEST חדיש המיועד לחולת סיסטיק פיברוסיס מועמדת להשתלה שמצבה מחייב התערבות מיידית – לאחר שתפקודי הריאות שלה ירדו לפחות מ-30 אחוז.

הביקור התקיים לבקשתה הדחופה של פרופ' מלנה כהן, מנהלת מחלקת סי.אף. בבתי החולים הדסה הר הצופים והדסה עין כרם, שמכירה היטב את הצורך החיוני במכשירים אלה. מכשיר ה-VEST הוא טכנולוגיה מתקדמת המסייעת לחולי סיסטיק פיברוסיס לנקות את דרכי הנשימה החסומות באמצעות רטטים בתדירות גבוהה, ובכך מאפשר לליחה הצמיגה להשתחרר ולהיפלט החוצה.

החולה שתקבל את מכשיר ה-VEST החדיש הביעה התרגשות עמוקה והכרת תודה גדולה לארגון "חיים לילד". היא הסבירה כיצד המכשיר יסייע לה משמעותית בחיי היומיום, במיוחד במצבה הקשה שבו תפקודי הריאות ירדו מתחת ל-30 אחוז. במצב כזה מצטברת ליחה בדרכי הנשימה כמעט ללא הפסקה, והמכשיר החדש יאפשר לה לבצע פיזיותרפיה נשימתית בכל שעה נוחה להם, ללא תלות במטפל או במועדי הגעה למרפאה.

"זה נותן עצמאות וגמישות שאני כל כך זקוקה לה", הסבירה החולה. "במקום להיות מוגבלת לזמנים קבועים של טיפול, אוכל כעת לנקות את דרכי הנשימה בזמן הנוח לי ביותר, מה שיכול לשפר באופן דרמטי את איכות החיים שלי".

הרב ראובן סקלר, יו"ר 'חיים לילד' אמר במהלך הביקור: "זכינו להעניק כלים רפואיים מתקדמים ומצילי חיים לחולי C.F כמו מכשירי ה-VEST לטיפול יומיומי, שב"ה נותנים תוצאות מדהימות, כחלק בלתי נפרד מפעילות 'חיים לילד' למען החולים – לאורך כל ימות השנה".

בסיום הביקור במחלקה הזמין יו"ר הארגון הרב ראובן סקלר את צוות מחלקת סיסטיק פיברוסיס מהדסה הר הצופים לביקור מיוחד במרכז ההבראה בים המלח. מדובר בהזדמנות חשובה עבור הצוות הרפואי לראות מקרוב את המקום שנבנה בקפידה עבור חולי CF פסוריאזיס ואטופיק, כדי לאפשר להם הבראה בתנאים המיטביים בזכות התנאים הטבעיים הייחודיים של ים המלח.

הביקור המתוכנן יאפשר לצוות לבחון את מלונית "רגעים קסומים" הקיימת ולהתרשם מהתכנון המוקפד - סביבה נקייה, אווירה שקטה ורגועה, ופרטים פיזיים שתוכננו להבטיח נוחות מקסימלית ותנאי נופש מיטביים לחולים נשימתיים ובעלי מחלות עור.

יחד עם זאת, הם יוכלו לעמוד מקרוב על ההתקדמות המרשימה בבנייתו של המרכז הרפואי החדש והמרווח, שמתקדם בימים אלה ויאפשר לקלוט מספר גדול יותר של משפחות במקביל.

"אנו מזמינים את הצוות הרפואי המקצועי של הדסה לבוא ולראות בעיניהם את המחשבה המדוקדקת שהושקעה במקום", אמר הרב ראובן סקלר בסיום הביקור. "את הנס עצמו - השיפור בתפקודי הריאות - הם יוכלו לראות במרפאה כאשר יחזרו לטפל בחולים שייהנו מתנאי ההבראה המיוחדים האלה".

עדות מרגשת על כוח הריפוי של ים המלח הגיעה מאחותה של חולת סיסטיק פיברוסיס: "אחותי רבקי היתה ישנה בלילה עם חמצן. זה היה חלק קבוע ובלתי נפרד מחייה. אבל אחרי שהיא שהתה בים המלח במלונית של 'חיים לילד', הפתעה גדולה חיכתה לנו - היא לא היתה צריכה חמצן בלילה במשך כמה חודשים שלמים".

באחד הרגעים המרגשים בביקור, פגש צוות 'חיים לילד' את מר עמי קולומבוס, המכונה "זקן חולי סיסטיק פיברוסיס בישראל". עמי, שמכיר את פעילות עמותת 'חיים לילד' זה חצי יובל שנים, התרגש עמוקות לראות את נציגי הארגון ובמיוחד את הרב סקלר. גם הוא התעניין על ביקור במבנה החדש בהזדמנות הקרובה שבה יוכל להגיע לים המלח.

ביטוי מרגש במיוחד לכוחו הטיפולי של ים המלח מתגלה בסיפורו של מבריא שנפגע קשות בריאותיו בתקופת הקורונה. לאחר שחלה בקורונה הוא היה מחובר ל'אקמו' במשך ארבעה חודשים, ובמהלך תקופה זו, כאשר היה מונשם ומורדם, בתו נישאה והחופה התקיימה בחצר בית החולים באישור מיוחד של 'הדסה'. גם לאחר שהתעורר, נאלץ להיות מחובר לחמצן במשך שנתיים, 24 שעות ביממה.

בשלב מסוים, רופאו המליץ לו לנסות את הטיפול בים המלח, תוך תקווה שהתנאים הייחודיים במלונית 'חיים לילד' יסייעו במצבו. התוצאות עלו על כל הציפיות: שבוע לאחר הגעתו למלונית 'רגעים קסומים', נחסך ממנו החיבור הקבוע לחמצן. במהלך השהות מצבו המשיך להשתפר, וחודשים רבים לאחר שחזר מהמלונית לביתו, הוא יצא לצעוד מדי יום במשך כשעה שלמה ללא כל סיוע נשימתי.

המקרה המיוחד הזה עורר התפעלות רבה אצל פרופ' מלנה כהן, במיוחד מאחר שמדובר בחולה שאינו סובל מסיסטיק פיברוסיס, אך בכל זאת נהנה מהשפעה טיפולית מתמשכת שנמשכת חודשים רבים לאחר התקופה בים המלח.

המקרים המרגשים הללו מדגימים את הגישה הכוללת של ארגון 'חיים לילד' - החל ממתן כלים רפואיים מצילי חיים כמו מכשירי ה-VEST לטיפול יומיומי, ועד ליצירת סביבת הבראה ייחודית בים המלח. שילוב זה של טכנולוגיה מתקדמת וטיפול טבעי מעניק לחולי סיסטיק פיברוסיס איכות חיים משופרת.

"הענקת מכשירי ה-VEST היא חלק בלתי נפרד מפעילות ארגון 'חיים לילד' בכל החזיתות - מהענקת ציוד רפואי מציל חיים, המשך האירוח במלונית 'רגעים קסומים' ועד להמשך בנייה ופיתוח של מרכז ההבראה הייחודי החדש, שיאפשר למספר גבוה יותר של מבריאים לשהות בים המלח", אמר הרב סקלר.