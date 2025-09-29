בהשתתפות עשרות רבני קהילות, נערך השבוע לראשונה בעיר אלעד כנס ייסוד של ״איגוד רבני הקהילות״ ביוזמת לשכת ראש העיר ובהובלת כללית. הכנס התקיים תחת הכותרת ״רפואה והלכה״ וזכה להצלחה רבה.

בלט בנוכחותו מרן הראשל״צ הגאון הרב יצחק יוסף שליט״א, שהדגיש בדבריו כי ״איגוד רבני הקהילות הוא דבר מתבקש בכל עיר חרדית. יישר כח לראש העיר הרב יהודה בוטבול, שהרים את הכפפה והקים את הפרויקט״.

ראש העיר הרב יהודה בוטבול ציין כי מדובר בצעד משמעותי לחיזוק האחדות והמעורבות הציבורית: ״הכנס שנערך היום הוא כנס ייסוד של ׳איגוד רבני הקהילות – אלעד׳, איגוד שיאחד את כלל הקהילות בעיר למקשה אחת, עם נציגות מכובדת ומעורבות אמיתית בהנהגת העיר״.

ראש העיר הודה בחום לנציגי כללית - מנהל המגזר החרדי במחוז דן-פ"ת הרב נחמיה בלושטיין ולנציגים הרב יחיקם גמליאל והרב יחזקאל פקשר, על תרומתם לקידום המיזם, וציין לטובה את פעילותה של הגב׳ ר. ויינרייך, המלווה מקרוב את הקהילות וזוכה לשבחים רבים על שירותה המסור.

חלק מרכזי בכנס הוקדש להרצאות מקצועיות מפי מומחי כללית, פרופ’ יהודה קמרי, שעסק בהכנה רפואית לקראת הצום ובמתן הנחיות מותאמות למטופלים, ופרופ’ יוסף פרדו, שהרצה על היבטים רפואיים של נשים לפני לידה, תוך מתן דגש על מקרים רגישים והיערכות לצום.

הרב נחמיה בלושטיין, מנהל המגזר החרדי במחוז דן–פ״ת בכללית: ״אנו רואים בשיתוף הפעולה עם עיריית אלעד בראשות הרב יהודה בוטבול מהלך אסטרטגי ומתבקש. החיבור הבלתי אמצעי של מומחי הרפואה של כללית עם רבני הקהילות, מאפשר לנו לתת מענה מותאם ונגיש יותר, ולחזק את האמון והשיח בין עולם הרפואה להלכה״.

הרב אברהם קונסקי, מנהל המחלקה החרדית בכללית: ״כללית רואה חשיבות עליונה בשותפות עם רבני הקהילות וההנהגה העירונית בכל עיר בארץ, במטרה להעניק שירות רפואי מקצועי, מותאם ורגיש לציבור החרדי. כפי שאנחנו פועלים בכל רחבי הארץ נמשיך להשקיע גם באלעד ובקהילות המגוונות שקיימות בעיר, על מנת להנגיש את שירותי הרפואה לכל תושב״.