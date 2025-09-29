חריג בקיץ: תינוק בן 7 חודשים הורדם והונשם בעקבות נגיף ה-RSV 

במרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית אושפז לאחרונה תינוק בן שבעה חודשים מאזור השרון, לאחר שחלה בנגיף ה-RSV. מצבו של התינוק, שסבל מחום, שיעול ומאמץ נשימתי המשיך להתדרדר והוא הורדם והונשם ביחידת טיפול נמרץ ילדים. לאחר שלושה ימי הנשמה נגמל מהתמיכה הנשימתית, וכעבור שבוע שוחרר לביתו במצב טוב.

ד"ר דגנית אדם-כהן, מנהלת טיפול נמרץ ילדים במרכז רפואי מאיר, מסבירה כי השנה הקדימה תחלואת ה-RSV להופיע: "בדרך כלל הנגיף מגיע בנובמבר, אך השנה ראינו מקרים כבר בחודש ספטמבר. מדובר בוירוס הגורם לכמות האשפוזים הגבוהה ביותר בקרב תינוקות בעונת החורף. מדי שנה אנו מטפלים בלפחות עשרה ילדים שמגיעים עד לכדי הנשמה בטיפול נמרץ בעקבות הנגיף, זאת בנוסף לילדים רבים המאושפזים במחלקת ילדים.

לדברי ד"ר אורלי לבקוביץ, מנהלת יחידת הילודים במרכז הרפואי מאיר: "נגיף ה-RSV הוא אחד הגורמים השכיחים ביותר למחלה בדרכי הנשימה בתינוקות. הנגיף נפוץ בעיקר בעונות הסתיו והחורף, ועד גיל שנתיים כמעט כל התינוקות נדבקים בו. למעשה, זוהי הסיבה המובילה לאשפוז תינוקות בשנה הראשונה לחייהם. אצל פגים או תינוקות עם מחלות לב וריאות, ההדבקה עלולה לגרום למחלה קשה ואף מסכנת חיים".

לדבריו, "השנה, לראשונה בישראל, נכנס חיסון חדש נגד RSV לתכנית החיסונים הלאומית. החיסון ניתן מיד לאחר הלידה לתינוקות הנולדים בעונות הסתיו והחורף, ומוענק במסגרת ביקורי השגרה בתחנות טיפת חלב בהתאם לזכאות שנקבעה על ידי משרד הבריאות. מדובר בצעד משמעותי שיסייע בהגנה על התינוקות מפני מחלה קשה".