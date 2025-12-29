נס גדול בחדרה: רכב נגנב עם תינוק בתוכו וחולץ בשלום

מבנה ביה"ח שהותקף אתמול

בוקר של דרמה מורטת עצבים עבר על המאבטחים והשוטרים בבית החולים 'הלל יפה' בחדרה. רכב שחנה בשטח המרכז הרפואי נגנב על ידי חשוד, כאשר בתוכו שהה תינוק קטן. מאבטחי בית החולים, בתושייה רבה ובשיתוף פעולה מהיר עם שוטרי תחנת חדרה, הצליחו לחסום את הרכב ולעצור את החשוד. התינוק, שנמצא בריא ושלם, הוחזר לזרועות משפחתו הנרגשת שבירכה על הנס הגלוי.