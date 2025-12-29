כיכר השבת
דרמה בבית החולים

נס גדול בחדרה: רכב נגנב עם תינוק בתוכו וחולץ בשלום

נס בחדרה: חשוד גנב רכב משטח בי"ח 'הלל יפה' כשבתוכו תינוק - ונעצר לאחר מרדף. במקביל, המשטרה מכריזה על מבצע "סדר חדש" בנגב והקמת מפקדה הגנתית ליישובים היהודיים, מחשש לפעולות נקם מצד חמולות באזור (בארץ)

מבנה ביה"ח שהותקף אתמול

בוקר של דרמה מורטת עצבים עבר על המאבטחים וה בבית החולים 'הלל יפה' בחדרה. רכב שחנה בשטח המרכז הרפואי נגנב על ידי חשוד, כאשר בתוכו שהה תינוק קטן. מאבטחי בית החולים, בתושייה רבה ובשיתוף פעולה מהיר עם שוטרי תחנת חדרה, הצליחו לחסום את הרכב ולעצור את החשוד. התינוק, שנמצא בריא ושלם, הוחזר לזרועות משפחתו הנרגשת שבירכה על הנס הגלוי.

הכרזת מלחמה על הפשיעה בנגב בעוד בצפון חוגגים את הצלת התינוק, בדרום הארץ נערכים למערכה רחבה הרבה יותר. במסגרת הערכת מצב של המחוז הדרומי, ניתנה הנחיה חריגה להקים לראשונה מפקדה הגנתית ייעודית שתאבטח את היישובים היהודיים בנגב.

ההחלטה הגיעה על רקע חשש כבד לפעולות נקם בעקבות אירועים פליליים וביטחוניים אחרונים. כפי שמסר בכיר במשטרה לעיתונאית לי עייש, המסר שעובר לחמולות באזור הוא חד וברור: "בשבט תראבין יבינו מי הריבון במדינה".

מפקד המחוז הדרומי, ניצב חיים בובליל, הציג היום את התכנית המבצעית להרחבת מבצע ״סדר חדש״. מאות שוטרים, לוחמי המשמר הלאומי וכוחות מג"ב יפשטו על מוקדי פשיעה במטרה להגביר את המשילות, לאתר כלי נשק צבאיים גנובים ולעצור גורמים המעורבים באלימות המשתוללת. "לא ננוח עד שהביטחון יחזור לתושבי הדרום", הבטיחו במשטרה.

