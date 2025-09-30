ברקע הטרגדיות הקשות בשבוע האחרון - ופטירתם של שישה פעוטות ועלייה משמעותית בתחלואת החצבת, נערך היום (שלישי) דיון בועדת הבריאות.

הדיון התקיים ביוזמת יו"ר הוועדה ח"כ יוני משריקי (ש"ס). משריקי קרא לציבור להקפיד על חיסונים והדגיש כי הורים שאינם מחסנים את ילדיהם עלולים לגרום במו ידיהם למותם, וכי הסתה נגד החיסונים משמעה בפועל – הרג ילדים, וציטט את דברי הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף, שאמר השבוע "מי שמשתמש כך בשם הדת ובשם התורה, לומר שאסור להתחסן, לא רק שהוא נושא את שם התורה לשווא, אלא שזהו שקר גמור - ההפך מן האמת״. לדבריו, "ישנם קבוצות מוגדרות, בהם אנשים משכנעים את חבריהם שלא להתחסן – הסתה כזאת פשוט הורגת ילדים".

לפי ד"ר שרון אלרועי-פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, האוכלוסיות בסיכון מוגבר למחלה הם ילדים בשנה הראשונה לחיים (סיכון מוגבר לדלקת ריאות, חוסר מועילות של חיסון חי מוחלש ולכן לא ניתן), ילדים בתת-תזונה , מדוכאי חיסון ונשים בהריון.

כ-1700 חולים מאומתים בחצי השנה האחרונה, 437 מאושפזים מתחילת ההתפרצות – מתוכם 39 בטיפול נמרץ. היא הזהירה כי יש אוכלוסייה רחבה בתחלואה סמויה – כיוון שיש 3-1 נפטרים לכל אלף חולים, וכיוון שכבר עכשיו מדובר על שישה נפטרים, נתון זה מלמד על תחלואה סמויה.

הערים בהם כיום חלה ההתפרצות הן בית שמש, ירושלים, בני ברק, חריש, נוף הגליל, מודיעין עילית, קרית גת, אשדוד וצפת. כל הנפטרים הם תינוקות לא מחוסנים, ללא מחלות רקע. כמות הילדים הלא-מחוסנים במגזר החרדי הוכפלה מאז התפרצות החצבת הקודמת, לפני כשבע-שנים, ועיקרה מתרכז בערים ירושלים ובית שמש.

לאחד התינוקות שנפטרו, היה אח שאף הוא נפטר ממחלה שניתן היה להתחסן ממנה. החוסר בחיסונים נובע לדעתה ממספר סיבות: אידיאולוגיות, חוסר-הנגשה מספיק של החיסונים, ותשתיות-רפואה שאינן מותאמות לילודה גבוהה. בערים בעלות סיכון גבוה, ניתנו כבר 40,500 מנות חיסון ראשונות

מתוכן 4000 מנות לתינוקות מתחת לגיל שנה (10%), כ-15,000 מנות בעיר ירושלים (37.5%), 33,000 מתוכן בטיפות חלב (82.5%) ו-1400 מנות חיסון ראשונות – ניתנו בניידת חיסונים. פי 2.5 יותר חיסונים ניתנו השנה מאשר בתקופה מקבילה אשתקד (מנות ראשונות ושניות), כאשר בעיר ירושלים – פי 3.3 , בבית שמש – פי 5 ובבני ברק – פי 3. היא שיבחה את פעילות אנשי הציבור החרדי המגייסים אלפי מתחסנים חדשים, בירושלים ובבית שמש.

פרופ' זוהר מור, רופא מחוז ירושלים במשרד, סיפר על פעילות המחוז להגבר מודעות הציבור והנגשת החיסונים, למרות המחסור החריף בכוח אדם. ד״ר סער חשביה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה לילדים וסגן מנהל בית החולים הדסה עין כרם, ייצג בוועדה את בתי החולים העוסקים בטיפול בעשרות ילדים חולי חצבת בחודשים האחרונים ובהתמודדות עם מקרי תחלואה קשים. לדבריו, ״צוותי המרכז הרפואי הדסה - הן בבית החולים בעין כרם והן בהר הצופים, נערכו כבר בשלבים המוקדמים של ההתפרצות עם מתחמים ייעודיים ומבודדים לילדים - גם מי שמאובחן במחלקה לרפואה דחופה וגם המאושפזים בשל חצבת וזאת על מנת למנוע הדבקה של מטופלים אחרים.

"כמרכז שטיפל בנפח הגדול ביותר של ילדים חולים עם חצבת עד כה, הוקצו משאבים רבים הן מבחינת כח אדם רפואי וסיעודי והן מבחינת ציוד רפואי על מנת להעניק את הטיפול הטוב ביותר לילדים אלו. בנימה אישית, הצוותים מטפלים בילדים חולים מאוד, חלק לא מבוטל מהם מגיע לטיפול נמרץ עם תחלואה מורכבת ומסכנת חיים".

עוד הוא אמר: "ניתן למנוע את כל הסבל והסיכון לילדים אלה באמצעות התחסנות - וזה המסר העיקרי של כולנו. אנו מפצירים בהורים לחסן את הילדים ומדגישים שניתן להקדים חיסונים ועושים עבודה רבה, גם בהעברת מידע חיוני בקהילות השונות כדי שיבינו את הסכנה ואת הדרך למנוע אותה״.

יעל פיילס, רכזת בריאות באגף התקציבים סיפרה על 5.5 מיליוני ₪ שהוקצו לטיפול בהתפרצות הנוכחית, ואילו לדברי יהודה רפול, נציג הרשות לפיתוח חברתי-כלכלי, נוצרו שיתופי פעולה עם נציגי קהילות בציבור החרדי וגיוסם לעידוד ההתחסנות.

גיל ריבוש, סמנכ"ל עיריית ירושלים, סיפר על העומס בתחנות טיפות החלב וקופות החולים, והתורים ארוכים כדי להתחסן וניכר מחסור חריף באחיות העובדות ללא הרף. יונה קאופמן, ממונה הבריאות בעיריית בית שמש, הדגיש כי חוץ מהגרעין הקשה שלא מעוניין להתחסן, הנגישות הנמוכה של החיסונים היא זו שמנעה עד כה את ההתחסנות – ועתה הנתונים משתפרים בזכות ניידת החיסונים.

הרב בנימין פישר, מנהל "מגן לחולה", הוסיף כי הסיבות לאי-ההתחסנות היא קיצוניות שאינה ברת-שיח, וחמישה מהתינוקות שנפטרו הם חסידי ברסלב. במקביל – גם מי שמעונין להתחסן – לא מצליח לקבוע תור. לטענת עו"ד נועם וילדר, היועצת המשפטית של המועצה לשלום הילד".

"כשמשרד הבריאות אומר שהוא ממלא את חובותיו בתקציבים מוגבלים, או לא מצליח למלא את חובותיו- המשמעות היא שזכותם של ילדים לבריאות והתפתחות תקינה וגם לשוויון נפגעת. צריך פה שינוי תפיסה בנוגע לתפקיד הקריטי של טיפות החלב ברפואה מונעת, לתקצב את השירות הזה באופן שמתעדכן ביחס לגודל האוכלוסייה ולטייב את השירות הזה", אמר הרב פישר.