אחרי 10 ימים

הסוף לדרמה: בחורי הישיבות יצאו לחופשי; עשרות חגגו מחוץ לשערי כלא 10

ערב שבת קודש ויחי - שבת חזק: בשורה טובה, תלמידי הישיבה יאיר סעדה ויצחק רביבו שוחררו מכלא 10 לאחר 10 ימי מאסר | עשרות חברים ובני משפחה קיבלו אותם בריקודים ושמחה גדולה | צפו (חרדים)

יאיר סעדה משוחרר מכלא 10 (צילום: באדיבות המצלם)

שמחה גדולה: בשעות הבוקר המוקדמות, נפתחו שערי והבחורים יאיר סעדה, מבכירי ישיבת 'כסא רחמים', ויצחק רביבו מישיבת "חיים עוזר". יצאו לחופשי לאחר תקופת מאסר למשך עשרה ימים, תקופה שעוררה סערה ציבורית רחבה ותפילות רבות לשלומם.

מחוץ לחומות הכלא המתינו כבר משעות הבוקר עשרות חברים, בני משפחה וידידים קרובים מהישיבה, שהגיעו לציין את רגע השחרור. עם יציאתם של השניים, פצחו החברים בניגוני שמחה והודיה, כשהם נושאים את המשוחררים על כפיים ורוקדים במעגלים ברחובה של עיר.

לאחר דקות ארוכות של ריקודים והודיה לה' יתברך על הניסים, המשיכו המשוחררים לבתיהם, שם הם צפויים לחגוג את השבת הראשונה מזה שבועיים בחיק המשפחה והידידים.

1
שמח בשחרורם, אבל מה הנס הגדול פה? סיפרו לכם שבכלא הצבאי אין נחשים ואריות? נכנסים לחדר שבוע, קצת לפטפט ולהתכווח עם חיילים מסורתים על ענייני גיוס, ויוצאים. זה עוול, זה לא נעים, אבל מה האינטרס להציג את זה כסכנת חיים?
אשרי

