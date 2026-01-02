שמחה גדולה: בשעות הבוקר המוקדמות, נפתחו שערי כלא 10 והבחורים יאיר סעדה, מבכירי ישיבת 'כסא רחמים', ויצחק רביבו מישיבת "חיים עוזר". יצאו לחופשי לאחר תקופת מאסר למשך עשרה ימים, תקופה שעוררה סערה ציבורית רחבה ותפילות רבות לשלומם.

מחוץ לחומות הכלא המתינו כבר משעות הבוקר עשרות חברים, בני משפחה וידידים קרובים מהישיבה, שהגיעו לציין את רגע השחרור. עם יציאתם של השניים, פצחו החברים בניגוני שמחה והודיה, כשהם נושאים את המשוחררים על כפיים ורוקדים במעגלים ברחובה של עיר.

לאחר דקות ארוכות של ריקודים והודיה לה' יתברך על הניסים, המשיכו המשוחררים לבתיהם, שם הם צפויים לחגוג את השבת הראשונה מזה שבועיים בחיק המשפחה והידידים.