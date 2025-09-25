מכת מדינה: באיחוד הצלה מדווחים לפני זמן קצר (חמישי) כי בוצעה החייאה על פעוט בן שנה וארבעה חודשים, לאחר שחלה בחצבת, כעבור זמן קצר משרד הבריאות פרסם, כי הפעוט נפטר, אביו של הפעוט לא שוהה בארץ והוא צפוי לחזור בזמן הקרוב מאומן.

משרד הבריאות מסר: "פעוט לא מחוסן נפטר היום מחצבת. זהו מקרה הפטירה החמישי מאז תחילת ההתפרצות, שלושה נפטרו בשבוע האחרון - כולם מתחת לגיל שנתיים וחצי".

קודם להודעה הטראגית, כונני איחוד הצלה ביצעו החייאה על פעוט כבן שנה, שלדברי בני משפחתו איבד את ההכרה, לאחר שנדבק בחצבת בביתו בשכונת מאה שערים בירושלים.

אברימי רוזובסקי, יהודה פחימה ויעקב בולאג חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים למקום מסרו: "ביצענו בו פעולות החייאה בסיוע רופא איחוד הצלה, ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב אנוש תוך כדי המשך פעולות החייאה. בני משפחתו סיפרו כי הפעוט נדבק בחצבת והבוקר הוא איבד את ההכרה. צוותי חוסן של איחוד הצלה פעלו במקום עקב אופי האירוע".

החצבת מתחילה לתת את אותתיה באופן מסוכן, כאשר במהלך החג נפטרה פעוטה כבת שנה מהחצבת בבית החולים הדסה ובתחילת השבוע נפטר פעוט בן שנה וחצי גם לאחר שנדבר מחצבת.

עד כה למרבה הצער והיגון נפטרו ארבעה בני אדם כתוצאה מהתפרצות החצבת וכל גדולי ישראל הורו ללכת ולהחסן.

חצבת היא מחלה ויראלית מדבקת מאד, מסכנת חיים - עם הופעת תסמינים חשוב ליידע צוותים רפואיים כדי לאפשר טיפול במידה שמופיעים סיבוכים.

חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח.

המלצות לגבי חיסון

מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית)

במקומות עם התפרצות:

- הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי

- ⁠המלצה לחיסון נוסף לתינוקות בגילאי 6-11 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

איזורים המוגדרים בהתפרצות נכון לעכשיו: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת ואשדוד.

במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים.

נכון להיום מאושפזים 21 חולי חצבת, רובם ילדים עד גיל 6 שלא התחסנו נגד חצבת. מתוכם 6 ילדים מאושפזים בטיפול נמרץ.

"לקראת החג חשוב להימנע מהתכנסויות למי שחש ברע בכדי לא להדביק אחרים", נמסר ממשרד הבריאות.