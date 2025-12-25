עם בלשי ימ"ר הסוהרים יזמו פעילות ממוקדת | זה מה שנתפס אצל האסירים • תיעוד במהלך הפעילות בתוך כלא דקל בוצעו חיפושים מקיפים, שבמהלכם נתפסו ממצאים אסורים, ובהם אמצעי תקיפה מאולתרים, כלים חדים וחומרים החשודים כסם ועוד | תיעוד (חדשות)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 11:58