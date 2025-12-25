הסוהרים יזמו פעילות ממוקדת | זה מה שנתפס אצל האסירים • תיעוד

מה שנתפס אצל האסירים (צילום: שב"ס)
לוחמי היחידות המיוחדות ולוחמי הכליאה קיימו פעילות מבצעית בבית הסוהר 'דקל׳ ושב"ס מפרסם היום (חמישי) את הממצאים.
במהלך פעילות מבצעית יזומה וממוקדת שבוצעה בבית הסוהר ׳דקל׳, פעלו לוחמי הכליאה ובלשי ימ״ר בתי הסוהר, מלמ״כ, ימ״ז (יחידה מחוזית) דרום וכוחות היחידה.
במהלך הפעילות בוצעו חיפושים מקיפים, שבמהלכם נתפסו ממצאים אסורים, ובהם אמצעי תקיפה מאולתרים, כלים חדים וחומרים החשודים כסם.
מדוברות שב"ס נמסר: "הפעילות בוצעה כחלק ממאמץ מתמשך של שירות בתי הסוהר לחיזוק המשילות הכליאתית, שמירה על הסדר והביטחון בבתי הסוהר הפליליים וסיכול פגיעה בלוחמי הכליאה".
