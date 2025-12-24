עורך דין תבע לקוחות ב-2.6 מיליון - וקיבל הלם

מאחורי כל בניין מגורים חדש מסתתרים לעיתים סדקים – לא רק בבטון, אלא גם ביחסים שבין בעלי הדירות לבין האנשים שאמורים להילחם עבורם.

תיק משפטי סוער שהגיע לסיומו בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, חושף כיצד ברית משפטית שנחתמה לייצוג דיירים בתשעה בניינים, התפרקה לרסיסים והפכה לתביעת מיליונים נגד הלקוחות עצמם.

על פי פרסום ראשון באתר "פוסטה", עו"ד בכיר, שייצג את הדיירים במאבקם מול קבלן על ליקויי בנייה, הגיש תביעת ענק בסך 2.6 מיליון שקל נגד לקוחותיו לשעבר.

לטענתו, הדיירים "חתכו" את ההתקשרות עמו בחוסר תום לב, רגע לפני הקטיף של פירות ההצלחה, וזאת כדי לחמוק מתשלום שכר הטרחה המובטח.

הסדקים באמון: "תהליך מתמשך של כשלים"

אך השופט גד גדעון, שבחן את שרשרת האירועים לעומק, צייר תמונה שונה לחלוטין. בפסק הדין המנומק נקבע כי לא מדובר ב"בגידה" רגעית של לקוחות, אלא בשחיקה עמוקה ויסודית.

כפי שדווח ב"פוסטה", השופט הצביע על תהליך מתמשך של כשלים שכללו עיכובים בקידום התיק, קשיים בהתנהלות הכספית, וחשש ממשי של הדיירים כי התביעה שלהם עומדת בפני התיישנות.

הדיירים, שמצאו את עצמם חסרי אונים מול הקבלן ומול המייצג שלהם, החליטו על המהלך הדרמטי: פיטורי עורך הדין ומינוי מייצג חדש. המהלך הזה, כך התברר, היה המושיע של התיק – שכן המייצג החדש הצליח להביא את הצדדים לפשרה ולהשיג עבור הדיירים את המגיע להם.

הכרעה חד משמעית: פיצוי הציפייה נמחק

עורך הדין התובע קיווה לקבל את "פיצויי הציפייה" – כלומר, את הכסף שציפה להרוויח לו היה מסיים את התיק. אולם, בית המשפט קבע כי במועד פיטוריו, התיק היה רחוק מסיום וההסדר הדיוני "קרס". יתרה מכך, השופט ציין כי עורך הדין כבר קיבל שכר טרחה מקדמי מכובד בסך 350 אלף שקל, ולא הוכח כי עבודתו עד לאותה נקודה הצדיקה שקל אחד נוסף.

הסוף של הדרמה הזו היה כואב במיוחד עבור התובע: לא רק שתביעתו על סך 2.6 מיליון שקל נדחתה במלואה, אלא שבית המשפט הטיל עליו לשלם לדיירים הוצאות משפט בסך 60 אלף שקל.

הפסיקה הזו מהדהדת מסר ברור לכל עורכי הדין והלקוחות בישראל: הסכם שכר טרחה הוא אינו 'חתונה קתולית', ובמקום שבו האמון האישי – לב ליבו של המקצוע – נסדק בגלל כשלים מקצועיים, הלקוח אינו שבוי של עורך דינו.