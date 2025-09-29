לאור מגיפת החצבת המשתוללת ומפילה רח"ל חללים, השמיע מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, בפגישה מיוחדת שהתקיימה השבוע בלשכתו עם מנכ"ל קופת חולים מאוחדת, עוזי ביתן, דברים נחרצים וחריפים בנושא חיסוני ילדים נגד חצבת. במפגש שנערך בימים העמוסים שבין ראש השנה ליום הכיפורים והתמקד בנושא הבוער של חיסוני ילדים נגד חצבת, השתתפו גם יועץ המנכ"ל דודי שוורץ, מנהל המגזר החרדי במאוחדת הרב משה ברים ומנהל השיווק במחוז ירושלים הרב יהודה לוי.

מרן הראש"ל לא הותיר מקום לספק בעניין החיסונים: "הורים שלא לוקחים את הילדים להתחסן, אני לא יכול לקרוא להם שומרי תורה ומצוות, חד משמעית! ואם חלילה יקרה משהו לילד - ראוי שההורים האלו יתהלכו כל החיים שלהם עם ייסורי מצפון על כך שהם הרגו את הילד שלהם! דמם יהיה על ידיהם! אין שום ספק בעניין".

מרן הראשון לציון התייחס בחריפות למי שמנסים להשתמש בטיעונים שונים נגד החיסונים: "מי שמשתמש כך בשם הדת ובשם התורה, לומר שאסור להתחסן, לא רק שהוא נושא את שם התורה לשווא, אלא שזהו שקר גמור! ההפך מן האמת! התורה הקדושה מורה לנו לשמוע בקול הרופאים, ואם הרפואה אומרת להתחסן, הרי שחייבים לעשות זאת".

מרן הגר"ד יוסף הזכיר את תקופת הקורונה, שבה היה הראשון לחתום על 'קול קורא' לחיסונים. "לא זו בלבד. אני גם ביקשתי שיחסנו אותי בו במקום, לשמש דוגמה לציבור. ברוך ה', היום כבר אף אחד לא חולק על כך שהנחיות הבידוד והחיסונים הצילו חיים, כפשוטו ממש!" אמר הגר"ד והזכיר גם מגפות היסטוריות, כמו המגפה בטורקיה, שבה נהגו בהנהגות בידוד, ואף ציין תשובות של רבי חיים פאלאג'י העוסקות בסוגיות הלכתיות בזמן מגפה.

מרן הראש"ל אף הקדיש חלק נרחב מדבריו להתרעה מפני 'רבנים מקובלים' שמונעים מאנשים לפנות לרופאים. הוא סיפר כי לפני עשרות שנים ילד מבית שמש לקה בסרטן ברגלו, וההורים סירבו לטפל בו, בגלל ש'רב מקובל' הבטיח שיתרפא בלי טיפול. "נסעתי לבית שמש, וצעקתי עליו שהוא רוצח ושופך דמים. מי התיר לו למנוע טיפול רפואי מציל חיים מילד יהודי?! הוריתי לו להתקשר מיד להורים ולצוות עליהם ללכת לבית חולים". הסיפור הסתיים בטוב, ב"ה: "אותו ילד קיבל טיפול רפואי וניצל, והיום הוא בעל בעמיו".

מרן הגר"ד יוסף התריע גם נגד רפואה טבעית כתחליף לרפואה קונבנציונלית: "אין בעיה עם זה שאנשים נעזרים בתרופות טבעיות ובכל מיני שיטות טיפול מהמזרח, כמו דיקור סיני, אבל אסור בשום פנים ואופן שזה יחליף את הרפואה הקונבנציונלית! חס ושלום!" הוא סיפר על מכר שהלך לעולמו בגלל שהעדיף רפואה טבעית בלבד: "כמה שניסיתי לשכנע אותו שילך לבית החולים, לא עלה בידי. בסופו של דבר, אחרי שהמצב שלו הלך והחמיר, הצלחתי לשכנע אותו, אבל אז כבר היה מאוחר מדי".

לסיום, עודד מרן הראש"ל עריכת מפגשי רפואה והלכה עם פוסקים הלכתיים ורבנים גדולים כפי שאכן נוהגת מאוחדת, קרא להוסיף ולעורר את הציבור ללכת בדרכי הרפואה ולהתחסן לפי קריאת הרופאים, ובירך את המשלחת המכובדת בשנה טובה ומבורכת.