קוקוריקו של הביוקר להעיר את כולנו בתשובה ( צילום: משה מנס )

"התרנגולות הצילו אותי, שירתתי בתחילת המלחמה בתפקיד מאוד קשה בתחום החללים, אחרי שהשתחררתי היה לי חבר שהיה חייב להיפטר מכמה תרנגולות שהיו לו, אז הוא חיפש למסור. לי יש בית עם חצר במקום די מבודד אז שמתי אצלי וככה ברגע אחד התמכרתי. מ-6 תרנגולות באלדי זה הלך וגדל וכיום יש לי בערך 40 תרנגולות, בהם זנים מיוחדים מאוד שמטילים ביצים בצבעים מיוחדים. בשבילי זה תרפיה גדולה, יש משהו מאוד מיוחד ומרגש לראות איך בוקעים אצלי בחצר אפרוחים. שלא לדבר על הבריאות של ביצים טריות וגם תעסוקה טובה לילדים".

מענדי גר בעיר חרדית במרכז. אבל מתברר שהוא לא ה"קוקוריקו" היחיד, על פי ההערכה יש אלפים שמגדלים תרנגולות, יש קבוצות ברשתות החברתיות המונות עשרות אלפי משתתפים בהם מגדלים מסוגים שונים עם מטרות שונות, הטרנד חוצה מגזרים ועדות: חרדי תושב קריית ספר שמגדל להקת תרנגולות על גג הבניין לביצים, מיליונר שגר בווילת ענק בתל אביב ומגדל תרנגולות יוקרה כסמל סטטוס וכמובן בני המגזר הערבי שעוסקים רבות בחקלאות. כמות העוסקים בגידול קפצה משמעותית בתחילת ימי הקורונה אז היה מחסור בביצים שסיפקה עוד סיבה לגדל תרנגולות ועכשיו שכלכלת ישראל בדרך לכלכלה אוטורקית אולי זה הזמן שגם אתם תגדלו ביצים. "לא לפנות אליי": השופט אישר תביעה נגד חנות ספרים מפורסמת וציטט שיר פופולרי דני שפיץ | 12:33 עד כמה הדבר נפוץ? מהן סוגי התרנגולות? מה מומלץ, כמה עולה ומה עושים עם הבלגן ועם השכנים? על כך ועוד בכתבה שלפניכם...

תגנגולת מסוג באלדי עם אפרוחים (ערבי מעורב) בחצר של מנדי ( צילום: מנדי אושר )

תחילה למענדי אתו פתחנו את הכתבה. הוא מספר כי זה הפך להתמכרות של ממש. "זה אמנם דורש עבודה והתעסקות אבל זה נותן תחושת סיפוק. אני במקצועי עובד על המחשב כל היום, ואחרי מה שעברתי במלחמה התקשתי מאוד לחזור, זה נתן לי איזה התעסקות אחרת".

ואיזה תרנגולות קנית? אמרת שמהפשוטים עברת ליקרים...

"תראה אני לא המומחה הכי גדול, אבל התרנגולות הכי פשוטים הם תרנגולי הטלה מזן לגהורן, אלו התרנגולות לבנות שמטילים את ביצים הלבנות שכולם אוכלים, אבל אני לא אוהב אותן, בעיני הם גם לא יפות וגם לא חברותיות. לי יש באלדי שזה בעצם תרנגול שמעורב מכל מיני זנים והוא נחשב תרנגול חזק ועמיד למזג אוויר אבל הביצים שלו יחסית קטנות והוא לא מטיל הרבה. היא מטילה כל יומים שלוש אז אם יש לך 6 תרנגולות יהיו לך כל יום 4 ביצים.

"זה גם תרנגול שנחשב קשוח אבל אם יודעים איך לשלב, אפשר להכניס ללהקה עוד סוגים, לי יש בערך 40 תרנגולות. ברובם תרנגולות שבאות אלי כשאני בא להאכיל וגם הביצים שלהם מיוחדות יותר. יש לי 2 שהם תרנגולות ענקיות מסוג ברהמה שהוא תרנגול גדול וכבד ולא מעופף וגם תרנגולות אורקאנה שמטילות ביצים כחולות וגם מארנס שמטילות ביצים חומות כמו שוקולד וגם אוליב אגרס שמטילות ביצים בצבע ירוק".

רגע, היו לך 6 באלדי - איך זה נהיה 40? ספר איך מתחילים ומה כדאי...

"את ה-6 שקיבלתי, שמתי בחצר. הם הטילו ביצים ומהביצים יצאו 8 אפרוחים. במקביל מישהו נתן לי תרנגולי משי שהוא מסר. לא הסתדרו יחד כי יש הירארכיה בין התרנגולות אז החלפתי את המשי תמורת עוד 2 בראמות שהם תרנגולות ענקיות".

התרנגולות מטילות ביצים בכל מקרה אבל בשביל אפרוחים צריך זכר, נכון?

"אמת. וזה כמובן קצת יותר מורכב מזה, כי הם לא באמת מטילות כל השנה, גם לא כל התרנגולות דוגרות. והעניין עם הזכר הוא שהוא מקרקר בקול ולא תמיד זה אפשרי עם שכנים. גם נקיבות מקרקרות אבל זה קרקור שקט יותר, אבל הם לא מתאימות לחצר של בניין כי אולי יהיה מי שיפריע לו הרעש".

והביצים הצבעוניות מאיפה?

"קניתי אפרוחים מחווה, מגדל בשם אביקם שמוכר. בגדול אפרוח באלדי יכול לעלות 25 שקל אבל האפרוחים שאני קניתי הם אפרוחים מזנים מיוחדים, עלה לי 750 לעשר אפרוחים, עכשיו מכיוון שאי אפשר לדעת מי יגדל לזכר ומי לנקיבה הוא מתחייב שאם הרוב זכרים הוא נותן לך עוד אפרוחים. בגדול הייתה לי עוגמת נפש כי מתו לי כמה במכת חום הגדולה שהייתה, כך שנשארו לי רק מעט נקיבות, כזו שמטילה ביצים ירוקות וזכרים שגורמות לביצים להיות כחולות".

ביצים צבעוניות ומיוחדות של גזעי המראנס ( צילום: אביקם )

זנים שונים, צבעים שונים, טעמים שונים. ( צילום: אביקם )

תכלס כמה עולה כל התענוג הזה?

"ההתחלה בוודאי עולה, אפרוחים זה יחסית זול, אבל תרנגולות מטילות גדולות באלדי יכול לעלות 150, מיוחדות בוגרות יכולות לעלות גם 1000 שקל, אבל אם אתה קונה אפרוחים אתה צריך לחכות עד שיתחילו להטיל שזה רק בגיל חצי שנה. עולה אוכל, שק של תערובת עולה 100 שקל וחיסונים פעם בשנה 15 שקל לכל אפרוח ומצע של נסורת. לומדים מאיפה לקנות בזול ואני באופן אישי מקבל את כל השאריות של הפירות והירקות מהמכולת ואת כל החלות והלחמים שנשארו. בעיקרון תרנגולות אוכלות הכל אבל צריך לדאוג להם לבסיס תזונה עם אחוז חלבון ודברים שחשובים בשביל הבריאות שלהם ובשביל שיטילו ביצים".

יש הבדל בטעם? זה שווה את על הכאב ראש?

"לא תמיד רואים הבדל בטעם אבל וודאי רואים הבדל בצבע וזה וודאי יותר בריא ויותר טרי. במקום שזה יעבור שרשרת ידיים עד שזה מגיע לסופר וגם אז זה יכול להיות שבועיים על המדף, כאן אני מקבל את הביצה טרייה. וחוץ מזה, זה לא רק עניין של מחיר או טעם, זה תחביב. אישית אני מוצא את עצמי יושב בערב עם חומש וצופה גם בתרנגולות. זו חיה מצחיקה, יש להם הירארכיה בתוכם, מי אוכל קודם, איפה כל אחיד הולכת לישון בלילה. זה חיה מצחיקה".

תחרות הקוקוריקו בין תרנגול הברהמה (הגדול) לבין האוליאגס (השחור מנוקד) ( צילום: בתוך הלול של מענדי )

אחרי שהבנתי כמעט הכל החלטתי ללכת למגדל עצמו. אביקם סימון שנמצא בישוב בית יצחק ליד נתניה. יש לו כלובי ענק עם מגוון של תרנגולות שונות ומשונות. בשביל שהזנים השונים לא יתערבבו צריך לכל זן מתחם משל עצמו, להפתעתי בשונה ממה שאנחנו מכירים, המקום מטופח ונקי ואין טיפה של ריח רע.

"כשהכל נקי, יבש ומטופח, זה חוסך מחלות וצרות. מאוד חשוב להקפיד על בית גידול עם מרחב ואסטטיות".

איך הגעת לכל זה?

"התחלתי כי רציתי ביצים טריות בבית. התחלתי עם תרנגולות לבנות ובלדי, פשוטות כאלה, ואז גיליתי באינטרנט שיש זנים מיוחדים, גזעיים ממש. האמת התחלתי עם תרנגולות משי. אבל יש עליהן ספק כשרות – הן מסין, ויש להן אצבע יתרה, חמש במקום ארבע. העור והאיברים שלהן שחורים יש רבנים שמכשירים, יש שלא".

יש כאן עוד תרנגולות מיוחדות כאלו. פולניות?

"נכון. להם יש ארבע אצבעות, ויש להן נוצות מדהימות על הרגליים. הן דומות למשי, אבל מגיעות מאירופה, וממש מיוחדות. אנשים מגדלים אותם גם לנוי כי הם חמודות. הם פחות לביצים כי הם קטנות אבל כמו שאמרת, יש להם מראה ייחודי והם ממש עדינות באופי".

מה זה הענקיות האלו? מגדלים אותם בבית?

"זה זן אורפינגטון. הם נדירים, ממש מרשימים. אני לא מוכר גדולות כאלה, כי יש לי מעט, ואם יקנו מהר – לא יישארו לי תרנגולות, ספציפית אלו גם לא מטילות הרבה. בגדול יש תרנגולות שאנשים מגדלים כחיית מחמד בהם תרנגולות ננסיות או תרנגולות ענקיות או עם יופי מיוחד, ויש תרנגולות לביצים ולבשר. זו תורה שלימה".

תרנגול מזן פולני ( צילום: משה מנס )

ספר לי על זנים אחרים – שמעתי על ביצים כחולות ושחורות...

"לגמרי! יש מראן שהוא גזע צרפתי, שמטילות ביצים חומות-שוקולד, וזן אראוקנה מצ'ילה עם ביצים כחולות או ירוקות. זה גנטיקה – אם מביאים זכר מאראוקנה, הנקבה יכולה להטיל ביצים כחולות. ממש קסם!".

מה עם הבלדי? הם הכי פשוטות, נכון?

"הבלדי זה ערבוב זנים. היתרון? עמידות למחלות ותנאי סביבה. החיסרון? פחדניות, מטילות פחות, והביצים קטנות. אבל למתחילים זה מעולה!".

למה בכלל לגדל תרנגולות? זה שווה את המאמץ?

"זה כמו חיית מחמד שמחזירה ביצים, נחמד לאוהבי בעלי חיים והביצים טריות ובריאות יותר. לא עושים את זה בשביל כסף – לקנות ביצים זול יותר, אבל זה תחביב כיפי".

מה צריך לדעת לפני שמתחילים?

"תכינו לול סגור נגד טורפים, שיהיה מוגן מגשם ורוחות. שמרו על ניקיון, אין ריח אם עושים את זה נכון. תנו להן תזונה מגוונת, אבל לא בצל, שום או אוכל מלוח. ומי שרוצה שקט – שייקח רק נקבות, כי הזכרים מקרקרים".

ואיך יודעים אם זה זכר או נקבה?

"הזכר גדול יותר, עם נוצות שפיציות, כרבולת גבוהה, והנקבה עם נוצות עגולות וכתר קטן. פשוט, אבל צריך קצת ניסיון".

זה בטוח לאכול ביצים מהבית?

"יותר בטוח מהתעשייה. בתעשייה יש לפעמים התפרצויות מחלות, אבל מגדל פרטי ששומר על ניקיון. הביצים טריות ובריאות ובטוחות יותר. זה לא שהביצים בחנות מפוסטרות, הם פשוט אמורות להיות מפוקחות בתנאים וגם בזמנים ואם זה מאצלך בחצר זה וודאי טוב יותר".

תחרות יופי לתרנגולות בארה"ב ( צילום: משה מנס )

מה אומר החוק על גידול תרנגולות בבית?

לשם כך פנינו לווטרינר ערוני של אחת הערים הגדולות בישראל. הוא ביקש שלא נצטט אותו בשמו. לדבריו "אני כווטרינר ערוני יכול לאכוף את הנושא בכל מיני תקנות עזר עירוניות אבל בפועל אם יש למישהו עשר או חמש עשרה תרנגולות בחצר וזה לא מפריע לשכנים שיהיה לו לבריאות".

לדבריו, "ברגע ששכן מתלונן אז אני מגיע, אם אני רואה אם המקום מטופח ומסודר ולא מוזנח אז אני בודק גם אם הם מחוסנות ודואג שאין זכר שבאמת מקרקר בצורה שמפריעה לשכנים. צריך להיות חכם".

זֶה הַתַּרְנְגוֹל יֵלֵךְ לְמִיתָה וַאֲנִי אֵלֵךְ לְחַיִּים טוֹבִים אֲרֻכִּים וּלְשָׁלוֹם.