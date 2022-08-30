זה קורה לכולנו: אנחנו עומדים להכין סלט ביצים, ביצה קשה לסנדוויץ' של הילדים, או תבשיל שמכיל ביצה קשה ואז מגיע השלב שבו צריך לקלף: הביצה נראית כמו אחרי מלחמת עולם: חורים, חתיכות, ותחושת תסכול | אז איך מקלפים ביצים קשות בלי להשתגע? הנה כמה טריקים שתוכלו לנסות והטיפ המנצח שבאמת עובד (בית, אוכל)
אתם נמצאים בחו"ל, מגיעים לסופר המקומי ומתלבטים - מה אפשר לקנות כדי לאכול? • מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן מסביר בסרטון מיוחד מה אפשר לאכול לפי כל השיטות • וגם, איך להכין ביצים קשות בשיטה מיוחדת... • צפו (חרדים)
כולנו מכירים את הסביח בפיתה, אחת ממנות הרחוב הפופולריות והאהובות ביותר בישראל. הפעם השפית חיה דר החליטה לקחת אותה צעד אחד קדימה וליצור מאפה מבצק עלים ולמלא אותו בדומה לסביח: עם חצילים, טחינה ועוד כמה הפתעות משדרגות. שימו לב לאופן הכנת החצילים: הטבילה בביצים מפחיתה משמעותית את ספיגת השמן בטיגון. מנה שהולכת מעולה לצד סלט ירקות רענן (מתכונים, אוכל)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו מכינה מנת רחוב עיראקית קלאסית: הסביח, שמגיע תמיד בתוך פיתה, רק בטורטיה ובתנאים הגייניים יותר, כי בכל אופן, בית. הסביח, לאלו מביניכם שטרם מכירים, כולל חצילים, ביצה קשה, טחינה, חריף ועלי פטרוזיליה (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
אנחנו שמים אותן בסיר, מכסים במים, מדליקים את האש ומתפללים שנהיה חכמים מספיק לכבות אותה בזמן. למה לחיות בחששות כבדים מפני תאונת ביצים שבושלו יותר מדי כשאפשר אחרת? אחת ולתמיד: זו הדרך הנכונה להכין ביצים קשות (אוכל)