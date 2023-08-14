תרנגולות בתצורות מיוחדות ומרהיבות וביצים בצבעים שלא חלמתם שיש | החרדי מקרית ספר שמגדל תרנגולות על גג הבניין והמיליונר מת"א שמגדל תרנגולות שעולות אלפי שקלים | מה ההבדלים בין הזנים, עם מה כדאי להתחיל ואיך מבדילים בין תרנגול לתרנגולת? | האם תרנגולות עושות רעש וכמה ביצים הם מטילות
אלפי תרנגולות מטילות מתו ביממה האחרונה במרגליות, במושב דוב"ב ובדלתון בגל החום הכבד שפקד את הגליל העליון | קובי סרמילי, שמגדל תרנגולות למעלה מ-40 שנה, פינה הבוקר (שני) מאות תרנגולות מתות מהלולים וביכה את האובדן הגדול | צפו בתמונות הקשות (בארץ)
מאות אלפי יהודים נוהגים לערוך את "מנהג הכפרות" בעשרת ימי תשובה בתרנגולים, לשחוט אותם ולשלוח את העוף לצדקה, כעת, עקב נוהל חדש של משרד החקלאות, האוסר שחיטה והבאת תרנגולים לרחוב, קיום המנהג עומד בסכנה. משרד החקלאות: נוהל מעודכן יאפשר המשך המנהג בהתאם לתקנות (יהדות)
משרד החקלאות ביקש להגדיר מחדש את התקנות לחוק צער בעלי חיים ולקנוס מי שיפר אותם - וח"כ אורי מקלב פעל לתקן את החוק. המשמעות: "כפרות" עוגן בחוק. בתיקון לחוק נכתב כי מנהג הכפרות עם תרנגולים בערב יום הכיפורים אינו מפר את תקנות צער בעלי חיים ולפיכך פקחי משרד החקלאות לא יוכלו לתת דו"חות למפעילי עמדות כפרות